Apache Zeppelin هو دفتر ملاحظات ويب مفتوح المصدر مصمم لتحليلات البيانات التفاعلية واسعة النطاق على محركات مثل Apache Spark و Flink و Hive. على عكس دفاتر الملاحظات أحادية اللغة، يستخدم Zeppelin بنية مفسر قابلة للتوصيل تسمح لملاحظة واحدة بخلط فقرات Scala و SQL و Python و R و shell مقابل البيانات المشتركة، مع تمرير النتائج بين اللغات من خلال تنسيق جدول مدمج.

تتيح استضافة Zeppelin ذاتيًا على VPS الاحتفاظ بدفاتر الملاحظات واتصالات مجموعات البيانات وبيانات اعتماد المفسر داخل بيئتك الخاصة، وتزيل تسعير كل مستخدم لخدمات دفاتر الملاحظات المدارة، وتمنحك تحكمًا كاملاً في تكوين Spark وذاكرة JVM وإدارة التبعيات.