انشر Apache Zeppelin بنقرة واحدة.
دفتر ملاحظات قائم على الويب لتحليلات البيانات التفاعلية باستخدام Spark و SQL و Scala و Python و R في مساحة عمل تعاونية واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache Zeppelin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Zeppelin
Apache Zeppelin هو دفتر ملاحظات ويب مفتوح المصدر مصمم لتحليلات البيانات التفاعلية واسعة النطاق على محركات مثل Apache Spark و Flink و Hive. على عكس دفاتر الملاحظات أحادية اللغة، يستخدم Zeppelin بنية مفسر قابلة للتوصيل تسمح لملاحظة واحدة بخلط فقرات Scala و SQL و Python و R و shell مقابل البيانات المشتركة، مع تمرير النتائج بين اللغات من خلال تنسيق جدول مدمج.
تتيح استضافة Zeppelin ذاتيًا على VPS الاحتفاظ بدفاتر الملاحظات واتصالات مجموعات البيانات وبيانات اعتماد المفسر داخل بيئتك الخاصة، وتزيل تسعير كل مستخدم لخدمات دفاتر الملاحظات المدارة، وتمنحك تحكمًا كاملاً في تكوين Spark وذاكرة JVM وإدارة التبعيات.
الميزات الرئيسية لـ Apache Zeppelin
فقرات متعددة اللغات
خلط سكالا، إس كيو إل، بايثون، آر، ماركداون، و شيل ف ملاحظة وحدة باستعمال مفسرات زيبلين، مع نتائج مشتركة بين اللغات.
تكامل Spark الأصلي
الاتصال بـ Apache Spark مباشرةً لمعالجة البيانات الموزعة، وتعلم الآلة، وأعباء عمل التدفق دون إعداد يدوي.
تصورات مدمجة
حوّل أي نتيجة SQL أو DataFrame إلى مخططات شريطية أو خطية أو دائرية أو مبعثرة أو محورية مع عدم وجود أي تعليمات برمجية للرسم ومدخلات نماذج ديناميكية.
النظام البيئي للمفسّر
استعلام قواعد بيانات JDBC، وFlink، وHive، وCassandra، وElasticsearch، والعديد من الأنظمة الأخرى من خلال مفسرات قابلة للتوصيل مهيأة لكل ملاحظة.
دفاتر تعاونية
شارك الملاحظات المباشرة عبر عنوان URL، وادمجها في لوحات المعلومات، وجدولتها باستخدام مشغل cron المدمج للتقارير التلقائية.
لماذا تشغّل Apache Zeppelin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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