Cassandra Reaper هي الأداة مفتوحة المصدر الفعلية لتنسيق إصلاحات Apache Cassandra عبر مجموعات مراكز البيانات الفردية والمتعددة المواقع. تم إنشاؤها في الأصل في Spotify وتتم صيانتها بواسطة The Last Pickle، وتقوم Reaper بتقسيم الإصلاحات الكبيرة إلى وحدات قابلة للإدارة، وتشغيلها بشكل انتهازي عبر العقد، واستئنافها بأمان بعد الأعطال — لتحل محل نصوص nodetool الهشة التي تعتمد على cron بسير عمل قابل للمراقبة وذو حالة.

تتيح استضافة Reaper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للمشغلين لوحة تحكم مخصصة مع واجهة مستخدم ويب وواجهة برمجة تطبيقات REST ونقطة نهاية للمقاييس. تجمع عملية النشر هذه عقدة Apache Cassandra بحيث يمكنك الاتصال بـ، وجدولة، وتنفيذ الإصلاحات على الفور، ثم تسجيل مجموعات إنتاج إضافية عبر JMX حسب الحاجة.