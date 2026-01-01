انشر Cassandra Reaper بنقرة واحدة.
جدولة إصلاح مركزية وواجهة مستخدم ويب للحفاظ على مجموعات Apache Cassandra سليمة ومتسقة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Cassandra Reaper
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cassandra Reaper
Cassandra Reaper هي الأداة مفتوحة المصدر الفعلية لتنسيق إصلاحات Apache Cassandra عبر مجموعات مراكز البيانات الفردية والمتعددة المواقع. تم إنشاؤها في الأصل في Spotify وتتم صيانتها بواسطة The Last Pickle، وتقوم Reaper بتقسيم الإصلاحات الكبيرة إلى وحدات قابلة للإدارة، وتشغيلها بشكل انتهازي عبر العقد، واستئنافها بأمان بعد الأعطال — لتحل محل نصوص nodetool الهشة التي تعتمد على cron بسير عمل قابل للمراقبة وذو حالة.
تتيح استضافة Reaper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للمشغلين لوحة تحكم مخصصة مع واجهة مستخدم ويب وواجهة برمجة تطبيقات REST ونقطة نهاية للمقاييس. تجمع عملية النشر هذه عقدة Apache Cassandra بحيث يمكنك الاتصال بـ، وجدولة، وتنفيذ الإصلاحات على الفور، ثم تسجيل مجموعات إنتاج إضافية عبر JMX حسب الحاجة.
الميزات الرئيسية لـ Cassandra Reaper
إصلاحات مجزأة
قسّم الإصلاحات إلى نطاقات صغيرة وقم بتشغيلها بشكل انتهازي عبر العقد لتجنب التحميل الزائد على المجموعة.
جدولة الإصلاح
جدولة الإصلاحات المتكررة لكل مساحة مفاتيح مع إمكانية تكوين الكثافة والتوازي وعدد المقاطع.
التحكم متعدد العناقيد
سجل وأدر الإصلاحات لمجموعات Cassandra متعددة من واجهة مستخدم ويب واحدة وواجهة برمجة تطبيقات REST.
إيقاف مؤقت واستئناف
يمكن إيقاف عمليات الإصلاح ذات الحالة مؤقتًا، واستئنافها، واستعادتها بعد إعادة التشغيل دون فقدان التقدم.
المقاييس وقابلية المراقبة
مقاييس Dropwizard المدمجة تكشف عن تقدم الإصلاح، وحالة القطاع، وصحة مجموعة JMX للمراقبة.
لماذا تشغّل Cassandra Reaper على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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