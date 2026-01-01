نشر Donetick بنقرة واحدة.
مدير مهام تعاوني مفتوح المصدر لتنظيم الأعمال المنزلية والمسؤوليات المتكررة عبر عدة مستخدمين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Donetick
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Donetick
Donetick هو تطبيق لإدارة المهام مستضاف ذاتيًا، مصمم خصيصًا للمساحات المعيشية المشتركة والمجموعات الصغيرة. إنه يتجاوز قوائم المهام البسيطة من خلال توفير استراتيجيات تعيين ذكية — بما في ذلك التناوب العشوائي وموازنة عبء العمل بناءً على سجل الإنجاز — بحيث يتم توزيع المسؤوليات المتكررة بشكل عادل بين جميع الأعضاء دون الحاجة إلى تنسيق يدوي.
تدعم الجدولة المرنة أنماط التكرار اليومية والأسبوعية والشهرية والمخصصة، بينما توفر عمليات التكامل مع Telegram و Pushover تذكيرات في الوقت المناسب. يتيح دعم علامات NFC للأعضاء إكمال المهام على الفور عن طريق النقر على علامة في الموقع ذي الصلة. تعني توافقية SSO و OIDC أن Donetick يتناسب مع إعدادات الهوية الحالية، ويحافظ الواجهة الخلفية الخفيفة SQLite على سهولة النشر. تمنحك الاستضافة الذاتية خصوصية كاملة للبيانات بدون رسوم اشتراك.
الميزات الرئيسية لـ Donetick
تعيين المهام الذكي
يوزع المهام بشكل عادل باستخدام التوزيع العشوائي أو موازنة عبء العمل بناءً على سجل إنجاز كل عضو.
تكرار مرن
يدعم الجداول اليومية والأسبوعية والشهرية والمخصصة بحيث يبقى كل روتين — من غسل الأطباق اليومي إلى التنظيفات العميقة الشهرية — على المسار الصحيح.
إشعارات الدفع
يتكامل مع تيليجرام وبوش أوفر لإرسال تذكيرات وتنبيهات المتأخرات مباشرة إلى أجهزة الأعضاء.
دعم علامة NFC
ضع علامات NFC في الأماكن المناسبة في جميع أنحاء المنزل حتى يتمكن الأعضاء من وضع علامة "مكتمل" على المهام على الفور بنقرة هاتف.
تسجيل الدخول باستخدام SSO و OIDC
يتصل بموفري الهوية الحاليين عبر تسجيل الدخول الموحد (Single Sign-On) و OpenID Connect لإدارة المستخدمين بسلاسة.
لماذا تشغّل Donetick على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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