نشر Halo بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى (CMS) حديث ومفتوح المصدر لبناء المدونات والمواقع الإلكترونية والمواقع المعتمدة على المحتوى، مع سوق للمكونات الإضافية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Halo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Halo
Halo هو نظام إدارة محتوى حديث ومفتوح المصدر بالكامل، مبني على Spring Boot و PostgreSQL التفاعلي. يوفر سوقًا غنيًا للمكونات الإضافية والقوالب، ومحررًا قائمًا على الكتل، ونشرًا لأنواع محتوى متعددة، ولوحة تحكم إدارية نظيفة — مما يجعله مناسبًا لكل شيء بدءًا من المدونات الشخصية وصولاً إلى مواقع الشركات.
مع أكثر من 39,000 نجمة على GitHub وتطوير نشط، يعد Halo واحدًا من أكثر منصات إدارة المحتوى المستضافة ذاتيًا انتشارًا. تمنحك الاستضافة الذاتية على خادم VPS الخاص بك تحكمًا كاملاً في محتواك، ولا توجد رسوم لكل منشور، ومرونة لتوسيع المنصة باستخدام المكونات الإضافية دون أن تكون مقيدًا بمستوى اشتراك.
الميزات الرئيسية لـ Halo
سوق الإضافات
قم بتوسيع Halo باستخدام إضافات المجتمع لتحسين محركات البحث والتعليقات والبحث والمشاركة الاجتماعية والمزيد — يتم تثبيتها مباشرة من لوحة تحكم المسؤول.
نظام القوالب
قم بتبديل أو تخصيص مظهر موقعك باستخدام محرك سمات كامل وسوق سمات مجتمعي نشط.
محرر الكتل
إنشاء محتوى غني باستخدام محرر كتل حديث يدعم الصور، والمحتويات المضمنة، وكتل التعليمات البرمجية، والتخطيطات المخصصة دون الحاجة إلى لمس HTML.
أنواع محتوى متعددة
انشر المنشورات والصفحات واللحظات (المدونات المصغرة) من منصة واحدة، لتلبية احتياجات المحتوى الطويل والقصير.
واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL
اعرض المحتوى الخاص بك عبر واجهات برمجة التطبيقات المدمجة لتشغيل عمليات النشر بلا واجهة أو تطبيقات الجوال أو عمليات التكامل مع جهات خارجية.
لماذا تشغّل Halo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."