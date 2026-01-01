انشر Inkscape بتثبيت بنقرة واحدة.
محرر رسومات متجهية مجاني ومفتوح المصدر يمكن الوصول إليه من أي متصفح عبر بيئة سطح مكتب مستضافة على السحابة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Inkscape
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Inkscape
Inkscape هو محرر رسومات المتجهات مفتوح المصدر الرائد لإنشاء الشعارات والأيقونات والرسوم التوضيحية والرسوم البيانية التقنية بتنسيق SVG. يقوم هذا القالب بتشغيل تطبيق سطح المكتب Inkscape الكامل عبر KasmVNC، مما يجعله متاحًا من أي متصفح حديث دون الحاجة إلى تثبيت أي شيء محليًا.
تمنحك استضافة Inkscape على خادم افتراضي خاص (VPS) مساحة عمل تصميم دائمة تتبعك عبر الأجهزة. تتوفر دائمًا ملحقاتك ولوحات الألوان والقوالب وملفات المشروع المخصصة، والبيئة مؤمنة عبر HTTPS مع مصادقة بكلمة مرور — لا يلزم وجود VPN أو مزامنة سطح المكتب.
الميزات الرئيسية لـ Inkscape
سطح المكتب المتاح عبر المتصفح
يعمل تطبيق Inkscape الكامل في متصفحك عبر KasmVNC، مما يمنحك الوصول إلى مساحة عمل التصميم الخاصة بك من أي جهاز.
تحرير SVG الأصلي
يعمل Inkscape مباشرة مع هندسة SVG لذلك تتكيف الأعمال الفنية مع أي دقة دون فقدان الجودة — مثالي للويب والطباعة.
تحرير العقد المتقدم
أدوات دقيقة لمعالجة منحنيات بيزيه والعقد تمنحك تحكمًا كاملاً في المسارات لإنشاء رسوم توضيحية وأيقونات مفصلة.
الامتدادات والبرمجة النصية
المئات من الإضافات المدمجة والمجتمعية تتيح الأتمتة والتأثيرات المخصصة وتكاملات سير العمل مباشرة داخل Inkscape.
مساحة العمل الدائمة
ملفات المشروع والخطوط ولوحات الألوان والتفضيلات تستمر عبر الجلسات في وحدة تخزين Docker مسماة، وتنجو من عمليات إعادة تشغيل الحاويات وتحديثاتها.
لماذا تشغّل Inkscape على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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