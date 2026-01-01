Inkscape هو محرر رسومات المتجهات مفتوح المصدر الرائد لإنشاء الشعارات والأيقونات والرسوم التوضيحية والرسوم البيانية التقنية بتنسيق SVG. يقوم هذا القالب بتشغيل تطبيق سطح المكتب Inkscape الكامل عبر KasmVNC، مما يجعله متاحًا من أي متصفح حديث دون الحاجة إلى تثبيت أي شيء محليًا.

تمنحك استضافة Inkscape على خادم افتراضي خاص (VPS) مساحة عمل تصميم دائمة تتبعك عبر الأجهزة. تتوفر دائمًا ملحقاتك ولوحات الألوان والقوالب وملفات المشروع المخصصة، والبيئة مؤمنة عبر HTTPS مع مصادقة بكلمة مرور — لا يلزم وجود VPN أو مزامنة سطح المكتب.