انشر Mini QR بنقرة واحدة.
مولد رمز QR مستضاف ذاتيًا بألوان وأنماط مخصصة، وتصدير إلى PNG أو SVG أو ASCII.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mini QR
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mini QR
Mini QR هو مولد رموز QR مستضاف ذاتيًا مبني باستخدام Vue 3. إنه يتجاوز الرموز الأساسية بالأبيض والأسود — يمكنك تخصيص أنماط النقاط، وأنماط الزوايا، والألوان، والإطارات، ثم تصدير النتيجة بتنسيق PNG أو JPG أو SVG أو نص ASCII. يقبل الماسح الضوئي المدمج إدخال الكاميرا أو تحميل الصور، ويقوم وضع الدفعة بإنشاء رموز متعددة من ملف CSV في تمريرة واحدة.
استضافة Mini QR ذاتيًا تعني أن بيانات رمز QR الخاص بك — عناوين URL، بطاقات vCard، بيانات اعتماد WiFi، أو أي حمولة مخصصة — لا تمر أبدًا عبر خدمة طرف ثالث. التطبيق لا يحتوي على قاعدة بيانات ولا حسابات، لذلك لا يوجد شيء لإدارته بعد النشر.
الميزات الرئيسية لـ Mini QR
تنسيق QR مخصص
اضبط أنماط النقاط، وأشكال الزوايا، والألوان، وعناصر الإطار لتناسب أي علامة تجارية أو جمالية — متجاوزًا بكثير الرموز القياسية بالأبيض والأسود.
صيغ تصدير متعددة
تنزيل الرموز النهائية بتنسيق PNG أو JPG أو SVG أو نص ASCII/Unicode، مع الحفاظ على توافق المخرجات مع أي حالة استخدام لاحقة.
ماسح QR مدمج
امسح رموز QR مباشرة في المتصفح عبر الكاميرا أو عن طريق تحميل صورة — لا يلزم تطبيق أو مكون إضافي منفصل.
توليد دفعة CSV
قم بتحميل ملف CSV لإنشاء رموز QR متعددة دفعة واحدة، وهو مفيد لملصقات المنتجات أو تذاكر الفعاليات أو طباعة بطاقات الاتصال.
قوالب البيانات
نماذج إدخال جاهزة لعناوين URL ورسائل البريد الإلكتروني وبطاقات vCard وبيانات اعتماد WiFi وتنسيقات شائعة أخرى تجعل ترميز البيانات المنظمة سريعًا وخاليًا من الأخطاء.
لماذا تشغّل Mini QR على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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