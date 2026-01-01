SerpBear هو متتبع تصنيف SEO مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يراقب كيفية تصنيف نطاقاتك للكلمات الرئيسية المختارة عبر Google و Bing و Yahoo و Yandex و DuckDuckGo. يسحب مواضع SERP اليومية، ويرسم سجل التصنيف، ويكشف عن الحركة حتى تتمكن من التفاعل مع تغييرات الخوارزمية وتحديثات المحتوى ونشاط المنافسين دون دفع رسوم لكل كلمة رئيسية لخدمة تتبع التصنيف كخدمة (SaaS).

تمنحك استضافة SerpBear ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) نطاقات وكلمات رئيسية غير محدودة، وتكاملًا اختياريًا مع Google Search Console للانطباعات والنقرات، وإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو webhook عندما تتغير التصنيفات. تعيش البيانات في بنيتك التحتية، لذا تظل أرشيفات التصنيف التاريخية ملكك بدلاً من أن تختفي عند انتهاء اشتراك SaaS.