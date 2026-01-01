نشر SerpBear بنقرة واحدة.
متتبع ترتيب محركات البحث ذاتي الاستضافة لمراقبة مواضع الكلمات الرئيسية عبر جوجل وبينج ومحركات البحث الأخرى.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SerpBear
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SerpBear
SerpBear هو متتبع تصنيف SEO مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يراقب كيفية تصنيف نطاقاتك للكلمات الرئيسية المختارة عبر Google و Bing و Yahoo و Yandex و DuckDuckGo. يسحب مواضع SERP اليومية، ويرسم سجل التصنيف، ويكشف عن الحركة حتى تتمكن من التفاعل مع تغييرات الخوارزمية وتحديثات المحتوى ونشاط المنافسين دون دفع رسوم لكل كلمة رئيسية لخدمة تتبع التصنيف كخدمة (SaaS).
تمنحك استضافة SerpBear ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) نطاقات وكلمات رئيسية غير محدودة، وتكاملًا اختياريًا مع Google Search Console للانطباعات والنقرات، وإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو webhook عندما تتغير التصنيفات. تعيش البيانات في بنيتك التحتية، لذا تظل أرشيفات التصنيف التاريخية ملكك بدلاً من أن تختفي عند انتهاء اشتراك SaaS.
الميزات الرئيسية لـ SerpBear
تتبع متعدد المحركات
تتبع مواضع الكلمات الرئيسية عبر Google و Bing و Yahoo و Yandex و DuckDuckGo من لوحة تحكم واحدة مع رسوم بيانية لسجل كل كلمة رئيسية.
تكامل Search Console
اتصال Google Search Console الاختياري يضيف مرات الظهور ونسب النقر إلى الظهور وبيانات الاكتشاف إلى كل كلمة رئيسية متعقبة.
نتائج محركات البحث على الجوال وسطح المكتب
قم بتشغيل أدوات تتبع منفصلة لصفحات نتائج محرك البحث (SERPs) على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية لاكتشاف اختلافات الترتيب الخاصة بالجهاز التي تؤثر على حركة المرور الحقيقية.
استهداف البلد والمدينة
قم بتكوين كل كلمة مفتاحية مع البلد المستهدف واللغة والمدينة لتعكس نتائج البحث المحلية بدلاً من عرض عالمي واحد.
إشعارات وتصديرات
يتم تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وخطاف الويب (webhooks) عند تغييرات الترتيب، وتغذّي صادرات CSV لوحات المعلومات الخارجية أو تقارير العملاء دون الحاجة إلى النسخ واللصق اليدوي.
كلمات مفتاحية غير محدودة
لا يوجد تسعير لكل كلمة مفتاحية — تتبع أكبر عدد ممكن من النطاقات والكلمات المفتاحية حسبما تسمح به موارد خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون تصعيد مستويات الاشتراك.
لماذا تشغّل SerpBear على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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