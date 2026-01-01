انشر Audiobookshelf بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم للكتب الصوتية والبودكاست ذاتي الاستضافة، يدعم عدة مستخدمين، مع تطبيقات جوال تعمل دون اتصال بالإنترنت، وجلب تلقائي للبيانات الوصفية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Audiobookshelf
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Audiobookshelf
Audiobookshelf هو خادم وسائط شامل مستضاف ذاتيًا مصمم خصيصًا للكتب الصوتية والبودكاست والكتب الإلكترونية. يوفر تطبيق ويب تقدمي (Progressive Web App) يمكن الوصول إليه من أي متصفح بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android الأصلية مع دعم الاستماع دون اتصال بالإنترنت. تقوم المنصة ببث جميع تنسيقات الصوت فورًا، وتجلب البيانات الوصفية وصور الأغلفة تلقائيًا، وتحافظ على مزامنة تقدم التشغيل الفردي عبر جميع الأجهزة لكل مستخدم.
يمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في مكتبة الوسائط الخاصة بك — لا توجد رسوم اشتراك، ولا قيود على حجم الملفات، ولا احتكار من البائع. إن تنزيل البودكاست تلقائيًا، وإنشاء خلاصات RSS، وإدارة الفصول، وأدوات دمج الملفات الصوتية تجعل Audiobookshelf بديلاً كاملاً لمنصات الكتب الصوتية التجارية مع الحفاظ على عادات الاستماع والمحتوى الذي اشتريته خاصًا تمامًا.
الميزات الرئيسية لـ Audiobookshelf
مزامنة تقدم متعدد المستخدمين
يحتفظ كل مستخدم بتقدم تشغيل مستقل يتزامن عبر المتصفح والأجهزة المحمولة، مما يجعله مثاليًا للمشاركة العائلية أو المنزلية.
تطبيقات الجوال غير المتصلة بالإنترنت
تتيح تطبيقات iOS و Android الأصلية للمستخدمين تنزيل المحتوى للاستماع إليه بدون اتصال بالإنترنت، وهي مثالية للتنقل والسفر.
الجلب الأوتوماتيكي للبيانات الوصفية
يتم جلب غلاف العمل الفني والبيانات الوصفية تلقائيًا من Audible و Google Books و iTunes ومصادر أخرى، مما يحافظ على مظهر مكتبتك مصقولًا دون عناء يدوي.
إدارة البودكاست
اشترك في البودكاست، قم بتنزيل الحلقات الجديدة تلقائيًا، وأنشئ خلايا RSS خاصة حتى تتمكن من الاستماع في أي مشغل بودكاست تستخدمه بالفعل.
أدوات الفصل
تحرير بيانات الفصول والبحث عنها عبر Audnexus API، ثم تضمين البيانات الوصفية المحدثة مباشرة في الملفات الصوتية لتصفح دقيق للفصول.
لماذا تشغّل Audiobookshelf على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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