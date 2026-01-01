انشر Docker Registry بنقرة واحدة.
السجل الخاص الرسمي لتخزين وتوزيع وإدارة صور حاويات Docker الخاصة بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Docker Registry
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Docker Registry
Docker Registry هو نظام التخزين والتوزيع الرسمي مفتوح المصدر لصور Docker. يمنحك تشغيل سجل خاص بك فريقك مستودعًا خاصًا وعالي الأداء لصور الحاويات — مع إبقاء كود التطبيق الخاص بعيدًا عن المراكز العامة مع ضمان سحب صور سريع وموثوق لخطوط أنابيب CI/CD وعمليات النشر الإنتاجية الخاصة بك.
تعني الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن بيانات الصور لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا، مما يبسط الامتثال لسياسات حوكمة البيانات ويزيل الاعتماد على الخدمات الخارجية. أنت تتحكم في الوصول، وسياسات الاحتفاظ، وسعة التخزين — دون رسوم لكل صورة أو قيود على عرض النطاق الترددي تفرضها موفرو السجلات المستضافة.
الميزات الرئيسية لـ Docker Registry
تخزين صور خاص
تخزين صور الحاويات الخاصة بأمان على البنية التحتية الخاصة بك، مع إبقاء التعليمات البرمجية الحساسة بعيدًا عن السجلات العامة.
تكامل CI/CD
تضمن واجهة برمجة تطبيقات Docker القياسية للدفع والسحب التوافق مع كل أداة بناء وخط أنابيب ومنصة تنسيق.
دعم الويب هوك
تشغيل خطوات مسار العمل اللاحقة تلقائيًا كلما تم دفع صورة جديدة إلى السجل.
ذاكرة التخزين المؤقت للطبقة الدائمة
يقلل تخزين الطبقات المشتركة عبر الصور بشكل كبير من استخدام القرص ويسرع توزيع الصور عبر فريقك.
لماذا تشغّل Docker Registry على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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