Docker Registry هو نظام التخزين والتوزيع الرسمي مفتوح المصدر لصور Docker. يمنحك تشغيل سجل خاص بك فريقك مستودعًا خاصًا وعالي الأداء لصور الحاويات — مع إبقاء كود التطبيق الخاص بعيدًا عن المراكز العامة مع ضمان سحب صور سريع وموثوق لخطوط أنابيب CI/CD وعمليات النشر الإنتاجية الخاصة بك.

تعني الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن بيانات الصور لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا، مما يبسط الامتثال لسياسات حوكمة البيانات ويزيل الاعتماد على الخدمات الخارجية. أنت تتحكم في الوصول، وسياسات الاحتفاظ، وسعة التخزين — دون رسوم لكل صورة أو قيود على عرض النطاق الترددي تفرضها موفرو السجلات المستضافة.