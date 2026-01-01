انشر drawDB بتثبيت بنقرة واحدة.
محرر مخططات قواعد بيانات مجاني ومفتوح المصدر وقائم على المتصفح لتصميم وتوثيق مخططات قواعد البيانات العلائقية بصريًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ drawDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام drawDB
drawDB هو محرر مجاني ومفتوح المصدر لمخططات علاقات الكيانات في قواعد البيانات يعمل بالكامل في المتصفح. يتيح للمطورين ومديري قواعد البيانات تصميم وتصور وتوثيق مخططات قواعد البيانات العلائقية من خلال لوحة سحب وإفلات — ثم تصدير التصميم النهائي كعبارات SQL DDL جاهزة للتشغيل على MySQL أو PostgreSQL أو SQLite أو MariaDB أو SQL Server.
استضافة drawDB ذاتيًا تمنح فريقك أداة داخلية مشتركة لتصميم قواعد البيانات دون إرسال تفاصيل المخطط إلى خدمات سحابية تابعة لجهات خارجية. نظرًا لأن التطبيق واجهة أمامية بحتة بدون اعتماد على واجهة خلفية أو قاعدة بيانات، فإنه يتم نشره كحاوية واحدة خفيفة الوزن ويبقى قيد التشغيل بغض النظر عن توفر الخدمات الخارجية.
الميزات الرئيسية لـ drawDB
تصميم المخطط البصري
سحب وإفلات الجداول، وتحديد الأعمدة وأنواع البيانات، ورسم العلاقات على لوحة دون كتابة SQL يدويًا.
استيراد وتصدير SQL
إنشاء DDL جاهز للتشغيل لـ MySQL و PostgreSQL و SQLite و MariaDB و SQL Server، أو استيراد SQL موجود لتصوره على الفور.
لا يتطلب واجهة خلفية
يعمل كحاوية Nginx واحدة بدون قاعدة بيانات أو تبعيات من جانب الخادم — يتم تخزين الرسوم البيانية في المتصفح باستخدام IndexedDB.
تخصيص المخطط
تخصيص ألوان الجدول، وإضافة ملاحظات ومناطق لتجميع الجداول ذات الصلة، والتحكم في تخطيط اللوحة ليتوافق مع طريقة تفكيرك في مخططك.
تصدير إلى تنسيقات متعددة
تصدير المخططات بصيغة PNG أو JSON أو SQL حتى تتمكن من تضمينها في الوثائق، أو مشاركتها مع الزملاء، أو التحكم في إصدار تصميم المخطط الخاص بك.
لماذا تشغّل drawDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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