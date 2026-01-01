drawDB هو محرر مجاني ومفتوح المصدر لمخططات علاقات الكيانات في قواعد البيانات يعمل بالكامل في المتصفح. يتيح للمطورين ومديري قواعد البيانات تصميم وتصور وتوثيق مخططات قواعد البيانات العلائقية من خلال لوحة سحب وإفلات — ثم تصدير التصميم النهائي كعبارات SQL DDL جاهزة للتشغيل على MySQL أو PostgreSQL أو SQLite أو MariaDB أو SQL Server.

استضافة drawDB ذاتيًا تمنح فريقك أداة داخلية مشتركة لتصميم قواعد البيانات دون إرسال تفاصيل المخطط إلى خدمات سحابية تابعة لجهات خارجية. نظرًا لأن التطبيق واجهة أمامية بحتة بدون اعتماد على واجهة خلفية أو قاعدة بيانات، فإنه يتم نشره كحاوية واحدة خفيفة الوزن ويبقى قيد التشغيل بغض النظر عن توفر الخدمات الخارجية.