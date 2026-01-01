Deluge هو عميل BitTorrent خفيف الوزن وغني بالميزات، مبني على مكتبة libtorrent، ويقدم جميع إمكانيات إدارة التورنت الأساسية من خلال واجهة نظيفة قائمة على المتصفح. وهو يدعم تشفير البروتوكول، DHT، تبادل النظراء، توجيه الوكيل، التحكم في السرعة، ونظام بيئي للمكونات الإضافية — مما يجعله خيارًا موثوقًا به لكل من التنزيل العادي وإعدادات أتمتة الوسائط المتقدمة.

نشر Deluge على خادم افتراضي خاص (VPS) يوفر نطاقًا تردديًا مخصصًا للبذر والتنزيل المستمر دون استهلاك اتصال الإنترنت المنزلي الخاص بك أو حدود البيانات. تضمن البيئة دائمة التشغيل الحفاظ على نسب صحية على أجهزة التتبع الخاصة، وتتكامل بسلاسة مع أدوات الأتمتة مثل Sonarr و Radarr، وتحافظ على نشاط التورنت الخاص بك معزولًا على بنية تحتية مخصصة مع عنوان IP ثابت.