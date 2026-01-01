انشر Deluge بنقرة واحدة.
عميل BitTorrent خفيف الوزن مع واجهة ويب ودعم الإضافات وتكامل سلس لأتمتة الوسائط.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Deluge
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Deluge
Deluge هو عميل BitTorrent خفيف الوزن وغني بالميزات، مبني على مكتبة libtorrent، ويقدم جميع إمكانيات إدارة التورنت الأساسية من خلال واجهة نظيفة قائمة على المتصفح. وهو يدعم تشفير البروتوكول، DHT، تبادل النظراء، توجيه الوكيل، التحكم في السرعة، ونظام بيئي للمكونات الإضافية — مما يجعله خيارًا موثوقًا به لكل من التنزيل العادي وإعدادات أتمتة الوسائط المتقدمة.
نشر Deluge على خادم افتراضي خاص (VPS) يوفر نطاقًا تردديًا مخصصًا للبذر والتنزيل المستمر دون استهلاك اتصال الإنترنت المنزلي الخاص بك أو حدود البيانات. تضمن البيئة دائمة التشغيل الحفاظ على نسب صحية على أجهزة التتبع الخاصة، وتتكامل بسلاسة مع أدوات الأتمتة مثل Sonarr و Radarr، وتحافظ على نشاط التورنت الخاص بك معزولًا على بنية تحتية مخصصة مع عنوان IP ثابت.
الميزات الرئيسية لـ Deluge
واجهة مستندة إلى المتصفح
إدارة جميع التورنت من أي جهاز عبر واجهة مستخدم ويب متجاوبة دون تثبيت عميل سطح مكتب أو الحفاظ على وصول مباشر إلى الخادم.
تكامل أتمتة الميديا
يندمج أصلاً مع Sonarr و Radarr و Lidarr لتنزيل المحتوى تلقائيًا وإعادة تسميته وتنظيم المكتبة.
تشفير البروتوكول
يقوم بتشفير حركة مرور BitTorrent لتقليل تقييد مزود خدمة الإنترنت وتحسين الخصوصية لجميع أنشطة التورنت على الخادم.
نظام الإضافات
توسيع الوظائف باستخدام المكونات الإضافية للتصنيفات، والجدولة، وخلاصات RSS، وبذور الويب، وإدارة العملاء عن بعد.
عناصر تحكم دقيقة في السرعة
عيّن حدود التحميل/التنزيل العالمية وحدود كل تورنت على حدة مع دعم الجدولة لإدارة استخدام النطاق الترددي على مدار اليوم.
لماذا تشغّل Deluge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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