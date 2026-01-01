نشر Kan بنقرة واحدة.
لوحة كانبان مفتوحة المصدر وأداة لإدارة المشاريع، مصممة كبديل لـ Trello يركز على الخصوصية أولاً.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kan
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kan
Kan هي لوحة كانبان مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا مصممة للفرق التي ترغب في التحكم الكامل ببيانات مشاريعها. تم بناؤها باستخدام Next.js و PostgreSQL، توفر سير عمل Trello المألوف القائم على البطاقات واللوحات دون تكلفة لكل مقعد أو تقييد للبيانات. تتضمن اللوحات والبطاقات والتصنيفات ومساحات عمل الفريق جميعها جاهزة للاستخدام.
استضافة Kan على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات مشروعك تظل خاصة وعلى بنية تحتية تتحكم بها. مع دعم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور وأكثر من 20 مزود OAuth — بما في ذلك Google و GitHub و Microsoft — يمكن لفريقك البدء في التعاون دون إعداد إضافي.
الميزات الرئيسية لـ Kan
لوحات كانبان
نظّم العمل عبر اللوحات والبطاقات باستخدام التسميات والفلاتر والسحب والإفلات لأي سير عمل للفريق.
مساحات عمل الفريق
ادعُ الأعضاء إلى مساحات العمل المشتركة مع أدوات التحكم في رؤية اللوحة، حتى يرى الأشخاص المناسبون المشاريع المناسبة.
Trello استيراد
قم بترحيل لوحات Trello الحالية مباشرة إلى Kan للحفاظ على سجل المشروع دون إعادة إدخال يدوية.
المصادقة المرنة
تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني/كلمة المرور أو أي من 20+ موفري OAuth بما في ذلك Google و GitHub و Microsoft.
تتبع النشاط
سجلات نشاط البطاقة وسلاسل التعليقات تحتفظ بسجل كامل لكل تغيير ومناقشة في مكان واحد.
لماذا تشغّل Kan على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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