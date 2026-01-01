Kan هي لوحة كانبان مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا مصممة للفرق التي ترغب في التحكم الكامل ببيانات مشاريعها. تم بناؤها باستخدام Next.js و PostgreSQL، توفر سير عمل Trello المألوف القائم على البطاقات واللوحات دون تكلفة لكل مقعد أو تقييد للبيانات. تتضمن اللوحات والبطاقات والتصنيفات ومساحات عمل الفريق جميعها جاهزة للاستخدام.

استضافة Kan على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات مشروعك تظل خاصة وعلى بنية تحتية تتحكم بها. مع دعم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور وأكثر من 20 مزود OAuth — بما في ذلك Google و GitHub و Microsoft — يمكن لفريقك البدء في التعاون دون إعداد إضافي.