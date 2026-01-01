انشر evcc بنقرة واحدة.
وحدة تحكم شحن المركبات الكهربائية التي تستفيد من الطاقة الشمسية ومدير الطاقة المنزلية لمئات من محطات الشحن الجدارية والعاكسات والمركبات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ evcc
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام evcc
evcc هو وحدة تحكم شحن للمركبات الكهربائية مفتوحة المصدر ونظام إدارة طاقة المنزل الذي يعطي الأولوية لشحن سيارتك الكهربائية بالطاقة الشمسية المنتجة ذاتيًا بدلاً من كهرباء الشبكة. يتصل بمئات من محطات الشحن الجدارية، ومحولات الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين البطاريات، والعدادات الذكية، وواجهات برمجة تطبيقات المركبات لتنسيق الشحن بناءً على فائض الطاقة الكهروضوئية المباشر، وتعريفات الكهرباء الديناميكية، وحالة شحن البطارية.
استضافة evcc ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد الجهاز، وسجل الشحن، ومنطق الأتمتة تحت سيطرتك الكاملة، ويزيل أي اعتماد على خدمات السحابة الخاصة بالبائعين، ويضمن استمرار تشغيل استراتيجيات الشحن الخاصة بك بشكل موثوق كلما أشرقت الشمس.
الميزات الرئيسية لـ evcc
الشحن الفائض بالطاقة الشمسية
يشحن سيارتك الكهربائية بالطاقة الشمسية الفائضة في الوقت الفعلي، مما يزيد من الاستهلاك الذاتي ويقلل من واردات الشبكة.
دعم التعريفة الديناميكية
جدولة الشحن خلال أرخص ساعات تعريفات الكهرباء الديناميكية مثل Tibber و aWATTar و Octopus.
مئات الأجهزة
يتكامل مع أجهزة الشحن والعدادات والعاكسات والمركبات من ABB وKEBA وgo-e وTesla وFronius وSMA وSolarEdge وHuawei والعديد غيرها.
إعدادات عبر المتصفح
قم بتكوين شواحن الجدار والمركبات والعدادات ونقاط الشحن من خلال واجهة مستخدم ويب موجهة دون تعديل ملفات YAML يدويًا.
مراعي لبطارية المنزل
تنسيق شحن السيارة الكهربائية مع حالة شحن بطارية المنزل حتى لا تستنزف بطارية منزلك لتشغيل السيارة.
REST و MQTT واجهات برمجة التطبيقات
يوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) كاملة لـ REST و MQTT لـ Home Assistant و openHAB و Node-RED والأتمتة المخصصة.
لماذا تشغّل evcc على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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