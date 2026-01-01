انشر FitTrackee بنقرة واحدة.
متتبع أنشطة خارجية ذاتي الاستضافة لتحميلات GPX وخرائط المسارات وإحصائيات التمارين عبر الجري وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FitTrackee
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FitTrackee
FitTrackee هو متتبع للأنشطة الخارجية مستضاف ذاتيًا، مصمم للعدائين وراكبي الدراجات والمتنزهين وأي شخص يسجل مسارات GPX على ساعة رياضية أو هاتف أو جهاز GPS. قم بتحميل ملفات الأنشطة، وتصور المسارات على خرائط تفاعلية، وراجع إحصائيات المسافة والارتفاع والسرعة والمدة — كل ذلك على بنية تحتية تملكها، دون أن تقوم أي منصة لياقة بدنية تابعة لجهة خارجية بجمع بيانات حركتك.
يضمن تشغيل FitTrackee على خادم افتراضي خاص (VPS) الحفاظ على خصوصية سجل تدريبك، ومسارات موقعك، وسجلاتك الشخصية، وسهولة نقلها. إن دعم المستخدمين المتعددين، وواجهة برمجة تطبيقات REST موثقة، وبيانات الطقس الاختيارية لكل تمرين، والاتحاد القائم على ActivityPub، تجعله بديلاً عمليًا لـ Strava أو Garmin Connect للأفراد والنوادي الصغيرة والرياضيين المهتمين بالخصوصية.
الميزات الرئيسية لـ FitTrackee
رفع ملفات GPX
استيراد مسارات GPX من الساعات الرياضية والهواتف وأجهزة تحديد المواقع (GPS) لإنشاء أرشيف خاص لكل نشاط خارجي.
خرائط مسارات تفاعلية
شوف كل تمرين على الخرائط اللي مبنية على OpenStreetMap مع إعادة تشغيل المسار كامل، والتكبير والتصغير، وتفاصيل كل مقطع.
إحصائيات النشاط
تتبع المسافة والمدة والارتفاع المكتسب ومتوسط السرعة والإيقاع عبر جميع التمارين المسجلة والفترات الزمنية.
دعم متعدد الرياضات
سجل الجري، وركوب الدراجات، والمشي لمسافات طويلة، والتزلج، وغيرها من الرياضات الخارجية في جدول زمني واحد مع ملخصات لكل رياضة.
REST API والاتحاد
واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة واتحاد ActivityPub اختياري يتيح لك برمجة عمليات التكامل ومشاركة الأنشطة عبر الفيديفيرس.
ضوابط خصوصية متعددة المستخدمين
استضف حسابات للعائلة أو الأصدقاء أو أعضاء النادي مع إعدادات رؤية لكل نشاط وتسجيل يديره المسؤول.
لماذا تشغّل FitTrackee على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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