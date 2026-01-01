FitTrackee هو متتبع للأنشطة الخارجية مستضاف ذاتيًا، مصمم للعدائين وراكبي الدراجات والمتنزهين وأي شخص يسجل مسارات GPX على ساعة رياضية أو هاتف أو جهاز GPS. قم بتحميل ملفات الأنشطة، وتصور المسارات على خرائط تفاعلية، وراجع إحصائيات المسافة والارتفاع والسرعة والمدة — كل ذلك على بنية تحتية تملكها، دون أن تقوم أي منصة لياقة بدنية تابعة لجهة خارجية بجمع بيانات حركتك.

يضمن تشغيل FitTrackee على خادم افتراضي خاص (VPS) الحفاظ على خصوصية سجل تدريبك، ومسارات موقعك، وسجلاتك الشخصية، وسهولة نقلها. إن دعم المستخدمين المتعددين، وواجهة برمجة تطبيقات REST موثقة، وبيانات الطقس الاختيارية لكل تمرين، والاتحاد القائم على ActivityPub، تجعله بديلاً عمليًا لـ Strava أو Garmin Connect للأفراد والنوادي الصغيرة والرياضيين المهتمين بالخصوصية.