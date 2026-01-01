Flipt هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة علامات الميزات تُمكّن فرق التطوير من التحكم الكامل في عملية الإصدار الخاصة بهم. تتيح لك تخزين تكوينات العلامات جنبًا إلى جنب مع التعليمات البرمجية الخاصة بك في مستودعات Git، مما يدمجها مع سير عمل مراجعة التعليمات البرمجية الذي يستخدمه فريقك بالفعل. تجعل واجهة الويب إنشاء العلامات وتحديد شرائح المستخدمين وتكوين عمليات الطرح القائمة على النسبة المئوية متاحًا للجميع في الفريق دون الحاجة إلى تغييرات في التعليمات البرمجية أو عمليات إعادة نشر.

عند استضافة Flipt ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، يحافظ ذلك على منطق علامات الميزات الحساسة وبيانات استهداف المستخدم بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك، مما يضمن الامتثال لسياسات الأمان ويزيل الاعتماد على بائع معين. تحصل على نفس الإمكانات التي توفرها خدمات علامات الميزات التجارية بجزء بسيط من التكلفة.