انشر Flipt بنقرة واحدة.
منصة إدارة علامات الميزات ذاتية الاستضافة مع تخزين أصلي لـ Git وقدرات استهداف متقدمة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Flipt
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Flipt
Flipt هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة علامات الميزات تُمكّن فرق التطوير من التحكم الكامل في عملية الإصدار الخاصة بهم. تتيح لك تخزين تكوينات العلامات جنبًا إلى جنب مع التعليمات البرمجية الخاصة بك في مستودعات Git، مما يدمجها مع سير عمل مراجعة التعليمات البرمجية الذي يستخدمه فريقك بالفعل. تجعل واجهة الويب إنشاء العلامات وتحديد شرائح المستخدمين وتكوين عمليات الطرح القائمة على النسبة المئوية متاحًا للجميع في الفريق دون الحاجة إلى تغييرات في التعليمات البرمجية أو عمليات إعادة نشر.
عند استضافة Flipt ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، يحافظ ذلك على منطق علامات الميزات الحساسة وبيانات استهداف المستخدم بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك، مما يضمن الامتثال لسياسات الأمان ويزيل الاعتماد على بائع معين. تحصل على نفس الإمكانات التي توفرها خدمات علامات الميزات التجارية بجزء بسيط من التكلفة.
الميزات الرئيسية لـ Flipt
تخزين أصلي لـ Git
تخزين تهيئات علامات الميزات في مستودعات Git الخاصة بك، مما يمنحك التحكم في الإصدارات، ومراجعة التعليمات البرمجية، وسجل التدقيق لكل تغيير.
استهداف متقدم
حدد شرائح المستخدمين باستخدام سمات مخصصة لنشر الميزات لمجموعات محددة قبل الإصدار الكامل.
عمليات الطرح بنسب مئوية
إطلاق الميزات تدريجياً لنسبة مئوية من المستخدمين، مما يقلل المخاطر ويمكّن من اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات قبل النشر الكامل.
REST و gRPC APIs
تتيح واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الشاملة ومجموعات تطوير البرامج (SDKs) للعملاء للغات الشائعة لأي تطبيق تقييم العلامات بأقل قدر من زمن الوصول.
دعم متعدد البيئات
إدارة تكوينات علامات منفصلة لبيئات التطوير، والتدريج، والإنتاج من خلال مثيل واحد.
لماذا تشغّل Flipt على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."