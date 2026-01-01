نشر Kodi بنقرة واحدة.
خادم مكتبة وسائط Kodi بدون واجهة رسومية لتوحيد ومشاركة قاعدة بيانات الوسائط الخاصة بك عبر عدة نسخ من Kodi.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kodi
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kodi
يقوم نشر Kodi هذا بدون واجهة رسومية بتشغيل خادم مكتبة وسائط دائم بدون شاشة عرض، مما يتيح لعملاء Kodi متعددين عبر شبكتك مشاركة قاعدة بيانات مركزية واحدة مدعومة بـ MariaDB. بدلاً من أن يحتفظ كل مثيل من Kodi بمكتبته المنفصلة، يتصل جميع العملاء بقاعدة البيانات المشتركة للحصول على سجل مشاهدة موحد وتقييمات وبيانات وصفية. تتيح لك واجهة ويب مدمجة إدارة مصادر الوسائط وتشغيل عمليات مسح المكتبة وتثبيت الإضافات من أي متصفح.
الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تجعل مكتبة Kodi المشتركة الخاصة بك متاحة دائمًا لكل عميل على شبكتك، بغض النظر عما إذا كانت أي آلة أخرى تعمل أم لا. قم بتوصيل تثبيتات Kodi الأخرى الخاصة بك بمنافذ قاعدة البيانات وواجهة الويب الخاصة بالنشر لبدء مشاركة مكتبتك.
الميزات الرئيسية لـ Kodi
مكتبة الوسائط المركزية
استضف قاعدة بيانات وسائط مشتركة مدعومة بـ MariaDB تتصل بها جميع عملاء Kodi لديك، مما يلغي المكتبات المكررة ويحافظ على مزامنة سجل المشاهدة.
إدارة عبر المتصفح
قم بتكوين مصادر الوسائط، والبحث عن محتوى جديد، وإدارة الإضافات عبر واجهة ويب كودي دون الحاجة إلى شاشة عرض فعلية.
سجل المشاهدة الموحد
يتشارك جميع عملاء Kodi المتصلين نفس تقدم المشاهدة والتقييمات والبيانات الوصفية، حتى تتمكن من استئناف المحتوى من أي جهاز.
خادم المكتبة الدائم
تشغيل الخادم على VPS يحافظ على توفر خادم مكتبتك على مدار الساعة، حتى عندما تكون أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو مشغلات الوسائط مطفأة.
إدارة الإضافات
قم بتثبيت وإدارة إضافات Kodi عن بعد عبر واجهة الويب، مما يوسع الوظائف دون الحاجة إلى الوصول المباشر إلى الحاوية.
لماذا تشغّل Kodi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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