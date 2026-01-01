يقوم نشر Kodi هذا بدون واجهة رسومية بتشغيل خادم مكتبة وسائط دائم بدون شاشة عرض، مما يتيح لعملاء Kodi متعددين عبر شبكتك مشاركة قاعدة بيانات مركزية واحدة مدعومة بـ MariaDB. بدلاً من أن يحتفظ كل مثيل من Kodi بمكتبته المنفصلة، يتصل جميع العملاء بقاعدة البيانات المشتركة للحصول على سجل مشاهدة موحد وتقييمات وبيانات وصفية. تتيح لك واجهة ويب مدمجة إدارة مصادر الوسائط وتشغيل عمليات مسح المكتبة وتثبيت الإضافات من أي متصفح.

الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تجعل مكتبة Kodi المشتركة الخاصة بك متاحة دائمًا لكل عميل على شبكتك، بغض النظر عما إذا كانت أي آلة أخرى تعمل أم لا. قم بتوصيل تثبيتات Kodi الأخرى الخاصة بك بمنافذ قاعدة البيانات وواجهة الويب الخاصة بالنشر لبدء مشاركة مكتبتك.