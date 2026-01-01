انشر Dozzle بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم ويب خفيفة الوزن لعرض سجلات حاويات Docker في الوقت الفعلي مع الاكتشاف الفوري للحاويات وبدون الحاجة إلى أي تهيئة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dozzle
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dozzle
Dozzle هي واجهة ويب لا تتطلب أي إعدادات لمراقبة سجلات حاويات Docker في الوقت الفعلي. تكتشف تلقائيًا كل حاوية على المضيف وتدفق مخرجاتها مباشرة إلى واجهة مستخدم نظيفة ومتجاوبة في المتصفح — لا وكلاء سجلات، لا تخزين خارجي، لا إعدادات تتجاوز تركيب مقبس Docker.
يستخدمها المطورون لمراقبة خدمات متعددة في وقت واحد أثناء تصحيح الأخطاء، بينما يعتمد عليها المشغلون لفرز الحوادث بسرعة. البحث والتصفية القويان يجعلان من السهل عزل سطور السجل الدقيقة التي تحتاجها دون مغادرة المتصفح. مع الحد الأدنى من استخدام الموارد وعدم وجود تبعيات قاعدة بيانات، يعمل Dozzle بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع أعباء عمل الإنتاج على أي خادم افتراضي خاص (VPS).
الميزات الرئيسية لـ Dozzle
تدفق السجلات في الوقت الحقيقي
يبث مخرجات الحاوية المباشرة مباشرة إلى المتصفح مع التمرير التلقائي، بحيث ترى سطور السجل الجديدة لحظة كتابتها.
اكتشاف الحاويات الفوري
يكتشف تلقائيًا جميع الحاويات قيد التشغيل على المضيف — لا يلزم أي تهيئة يدوية لبدء عرض السجلات.
البحث والتصفية
ابحث في محتوى السجل حسب الكلمة الرئيسية أو قم بالتصفية حسب اسم الحاوية والنطاق الزمني لعزل الأخطاء والأحداث ذات الصلة بسرعة.
عرض متعدد الحاويات
راقب خدمات متعددة جنبًا إلى جنب في نافذة متصفح واحدة، مما يقلل من تبديل السياق أثناء جلسات التصحيح.
صفر تبعيات خارجية
يتطلب فقط مقبس Docker — لا توجد قاعدة بيانات، ولا شاحن سجلات، ولا عمليات وكيل تستهلك موارد إضافية.
لماذا تشغّل Dozzle على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."