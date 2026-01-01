Dozzle هي واجهة ويب لا تتطلب أي إعدادات لمراقبة سجلات حاويات Docker في الوقت الفعلي. تكتشف تلقائيًا كل حاوية على المضيف وتدفق مخرجاتها مباشرة إلى واجهة مستخدم نظيفة ومتجاوبة في المتصفح — لا وكلاء سجلات، لا تخزين خارجي، لا إعدادات تتجاوز تركيب مقبس Docker.

يستخدمها المطورون لمراقبة خدمات متعددة في وقت واحد أثناء تصحيح الأخطاء، بينما يعتمد عليها المشغلون لفرز الحوادث بسرعة. البحث والتصفية القويان يجعلان من السهل عزل سطور السجل الدقيقة التي تحتاجها دون مغادرة المتصفح. مع الحد الأدنى من استخدام الموارد وعدم وجود تبعيات قاعدة بيانات، يعمل Dozzle بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع أعباء عمل الإنتاج على أي خادم افتراضي خاص (VPS).