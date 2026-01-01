انشر SnappyMail بتثبيت بنقرة واحدة.
عميل بريد ويب خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا للوصول إلى حسابات بريد IMAP الإلكترونية من أي متصفح، بدون تتبع أو إعلانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SnappyMail
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SnappyMail
SnappyMail هو عميل بريد ويب حديث وخفيف الوزن يتيح لك الوصول إلى أي حساب بريد إلكتروني IMAP من خلال واجهة متصفح نظيفة. إنه نسخة مطورة من RainLoop، أعيد بناؤها لتحقيق الأداء — حمولة JavaScript أصغر بنسبة 66% تقريبًا من الأصل، مما يعني أوقات تحميل أسرع حتى على الاتصالات البطيئة. يدعم SnappyMail حسابات IMAP متعددة، وتشفير PGP، وفلاتر بريد Sieve، والوضع الداكن، والتنقل الكامل بلوحة المفاتيح.
استضافة SnappyMail ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع عميل بريد خاصًا قائمًا على المتصفح على بنيتك التحتية الخاصة بدون قياس عن بعد من طرف ثالث، ولا إعلانات، ولا يتطلب حسابًا من خدمة خارجية. يتم تخزين بيانات اعتماد بريدك الإلكتروني على خادمك فقط ويتم نقلها فقط بين خادمك الافتراضي الخاص ومزود بريدك الحالي.
الميزات الرئيسية لـ SnappyMail
حسابات IMAP متعددة
اتصل وقم بالتبديل بين أي عدد من حسابات IMAP من جلسة SnappyMail واحدة، بما في ذلك Gmail أو Outlook أو Fastmail أو خوادم البريد المستضافة ذاتيًا.
PGP التشفير
اكتب واقرأ الرسائل المشفرة بتقنية PGP مباشرة في المتصفح دون تثبيت إضافة لعميل البريد أو إدارة المفاتيح خارج الواجهة.
محرر فلتر Sieve
اكتب وقم بإدارة قواعد تصفية البريد Sieve من جانب الخادم مباشرة في SnappyMail، لأتمتة فرز المجلدات ومعالجة الرسائل بدون قواعد من جانب العميل.
لا تتبع أو إعلانات
لا يحتوي SnappyMail على تحليلات، ولا أزرار وسائل تواصل اجتماعي، ولا نصوص برمجية تابعة لجهات خارجية — يبقى محتوى البريد والبيانات الوصفية بالكامل ضمن بنيتك التحتية.
الوضع الداكن والقوالب
يتيح الوضع الداكن المدمج وخيارات السمات المتعددة للمستخدمين تخصيص الواجهة دون الحاجة إلى إضافات المتصفح أو تجاوزات CSS المخصصة.
لماذا تشغّل SnappyMail على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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