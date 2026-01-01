Convoy هو بوابة ويب هوكس (webhooks) سحابية مفتوحة المصدر مصممة لاستيعاب ملايين أحداث الويب هوكس وتخزينها وتصحيحها وتسليمها وإدارتها بشكل آمن على نطاق واسع. مصممة لفرق الهندسة التي ترسل الأحداث إلى العملاء أو تتلقى الأحداث من أطراف ثالثة، فهي تحل مشكلة بناء بنية تحتية موثوقة للويب هوكس — عمليات إعادة المحاولة التلقائية، والتحقق من التوقيع، ومعالجة الرسائل الفاشلة (dead-letter)، ولوحة تحكم إدارية كاملة لفحص كل عملية تسليم.

يُبقي استضافة Convoy الذاتية حمولات الأحداث ونقاط نهاية العملاء وسجلات التسليم داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مع عدم وجود تسعير لكل حدث وعدم وجود رؤية لطرف ثالث لحركة المرور الخاصة بك. يتم شحن PostgreSQL و Redis مهيئين مسبقًا بحيث تكون البوابة جاهزة لأعباء عمل الويب هوكس الإنتاجية من أول عملية نشر.