نشر Convoy بتثبيت بنقرة واحدة.
بوابة ويب هوكس مفتوحة المصدر سحابية الأصل لاستيعاب وتخزين وتصحيح الأخطاء وتقديم ملايين أحداث الويب هوكس بشكل موثوق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Convoy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Convoy
Convoy هو بوابة ويب هوكس (webhooks) سحابية مفتوحة المصدر مصممة لاستيعاب ملايين أحداث الويب هوكس وتخزينها وتصحيحها وتسليمها وإدارتها بشكل آمن على نطاق واسع. مصممة لفرق الهندسة التي ترسل الأحداث إلى العملاء أو تتلقى الأحداث من أطراف ثالثة، فهي تحل مشكلة بناء بنية تحتية موثوقة للويب هوكس — عمليات إعادة المحاولة التلقائية، والتحقق من التوقيع، ومعالجة الرسائل الفاشلة (dead-letter)، ولوحة تحكم إدارية كاملة لفحص كل عملية تسليم.
يُبقي استضافة Convoy الذاتية حمولات الأحداث ونقاط نهاية العملاء وسجلات التسليم داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مع عدم وجود تسعير لكل حدث وعدم وجود رؤية لطرف ثالث لحركة المرور الخاصة بك. يتم شحن PostgreSQL و Redis مهيئين مسبقًا بحيث تكون البوابة جاهزة لأعباء عمل الويب هوكس الإنتاجية من أول عملية نشر.
الميزات الرئيسية لـ Convoy
توصيل موثوق
تمنع استراتيجيات إعادة المحاولة التلقائية الأسية والخطية حالات الفشل العابرة عند نقاط نهاية العملاء من فقدان أحداث الويب هوك.
تحقق الإمضاء
توقيع الطلبات الصادرة باستخدام HMAC والتحقق من صحة الـ webhooks الواردة بحيث يمكن الوثوق بكل حدث من قبل المرسل والمستقبل.
لوحة تحكم المسؤول
فحص وتصفية وإعادة تشغيل كل تسليم webhook من واجهة مستخدم مدمجة دون الحاجة لكتابة أدوات تصحيح مخصصة.
بوابة ثنائية الاتجاه
يعمل كناشر صادر للعملاء وكبوابة واردة لاستقبال خطافات الويب من جهات خارجية بشكل آمن.
عمال قابلون للتوسع
تتيح لك عمليات الويب والوكيل المنفصلة توسيع نطاق إنتاجية الاستيعاب والتسليم بشكل مستقل مع نمو حجم الأحداث.
بيانات مستضافة ذاتيًا
حمولات الويب هوك، أسرار نقطة النهاية، وتاريخ التسليم كيبقاو فالبنية التحتية ديالك بلا رسوم SaaS على كل حدث.
لماذا تشغّل Convoy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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