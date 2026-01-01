Movary هو تطبيق ويب مجاني ومفتوح المصدر، مصمم خصيصًا لعشاق الأفلام الذين يرغبون في امتلاك كامل لسجل مشاهداتهم. يستمد البيانات الوصفية من The Movie Database و IMDb، ويتتبع كل مشاهدة مع الطوابع الزمنية والتقييمات، ويعرض إحصائيات عميقة حول الممثلين والمخرجين والأنواع واللغات والعقود التي تشكل ذوقك.

تساعد استضافة Movary ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) في الحفاظ على خصوصية سجل مشاهداتك وقابليته للنقل، مع إمكانية الاستيراد من Trakt و Letterboxd و Netflix، بالإضافة إلى التتبع التلقائي (scrobbling) من Plex و Jellyfin و Emby و Kodi. على عكس أدوات التتبع التجارية، لا يوجد استهداف إعلاني، ولا يوجد تسعير لكل مستخدم، وبيانات مشاهداتك لا تغادر خادمك أبدًا.