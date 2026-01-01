انشر Movary بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع سجل مشاهدة الأفلام مستضاف ذاتيًا مع مزامنة المشاهدات من Plex و Jellyfin و Emby و Trakt وإحصائيات غنية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Movary
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Movary
Movary هو تطبيق ويب مجاني ومفتوح المصدر، مصمم خصيصًا لعشاق الأفلام الذين يرغبون في امتلاك كامل لسجل مشاهداتهم. يستمد البيانات الوصفية من The Movie Database و IMDb، ويتتبع كل مشاهدة مع الطوابع الزمنية والتقييمات، ويعرض إحصائيات عميقة حول الممثلين والمخرجين والأنواع واللغات والعقود التي تشكل ذوقك.
تساعد استضافة Movary ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) في الحفاظ على خصوصية سجل مشاهداتك وقابليته للنقل، مع إمكانية الاستيراد من Trakt و Letterboxd و Netflix، بالإضافة إلى التتبع التلقائي (scrobbling) من Plex و Jellyfin و Emby و Kodi. على عكس أدوات التتبع التجارية، لا يوجد استهداف إعلاني، ولا يوجد تسعير لكل مستخدم، وبيانات مشاهداتك لا تغادر خادمك أبدًا.
الميزات الرئيسية لـ Movary
تتبع تشغيل Plex و Jellyfin
سجّل تلقائيًا كل فيلم تمت مشاهدته في Plex أو Jellyfin أو Emby أو Kodi دون وضع علامة "تم المشاهدة" يدويًا.
إحصائيات مشاهدة مفصلة
شاهد أفضل الممثلين والمخرجين والأنواع واللغات والعقود الخاصة بك مع رسوم بيانية توضح كيف يتطور ذوقك بمرور الوقت.
استيراد Trakt و Letterboxd
أحضر سجل المشاهدة الحالي من Trakt أو Letterboxd أو Netflix في اليوم الأول بدلاً من البدء من الصفر.
التقييمات والملاحظات الشخصية
قيم كل فيلم بدرجات وملاحظات شخصية لإعادة بناء صورة الأفلام التي شاهدتها بالفعل.
تطبيق ويب قابل للتثبيت
قم بتثبيت Movary كتطبيق ويب تقدمي على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المكتبية لتجربة استخدام شبيهة بالتطبيقات الأصلية دون الحاجة لمتجر تطبيقات.
دعم متعدد المستخدمين
شارك خادمًا واحدًا مع الأصدقاء أو العائلة مع الحفاظ على كل ملف شخصي، بقائمة مشاهدته وتقييماته وإحصائياته الخاصة، معزولًا تمامًا.
لماذا تشغّل Movary على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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