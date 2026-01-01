نشر Budibase بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء تطبيقات الأعمال الداخلية، ولوحات الإدارة، وسير العمل الآلية دون الحاجة إلى برمجة مكثفة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Budibase
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Budibase
Budibase هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء أدوات داخلية ولوحات معلومات وسير عمل مؤتمتة من خلال أداة إنشاء مرئية بالسحب والإفلات. تتصل بـ PostgreSQL وMySQL وMongoDB وواجهات برمجة تطبيقات REST وقاعدة بياناتها المدمجة الخاصة بها، مما يحول مصادر البيانات إلى تطبيقات وظيفية في ساعات بدلاً من أسابيع.
استضافة Budibase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على البيانات الحيوية للأعمال ومنطق التطبيق ضمن بنيتك التحتية، مما يلبي متطلبات سيادة البيانات والامتثال التي لا يمكن لأدوات التعليمات البرمجية المنخفضة المستضافة على السحابة تلبيتها. يعمل المكدس الكامل — خدمة التطبيق، العامل، CouchDB، Redis، وMinIO — في نشر واحد بدون تبعيات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Budibase
منشئ التطبيقات المرئي
مكونات بالسحب والإفلات — جداول، استمارات، رسوم بيانية، وأزرار — على لوحة باش تصاوب تطبيقات عمليّة خدّامة بلا ما تكتب كود الواجهة الأمامية.
اتصالات البيانات متعددة المصادر
اتصل بـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB وواجهات برمجة تطبيقات REST وقاعدة بيانات CouchDB المدمجة حتى تتمكن التطبيقات من القراءة والكتابة من مصادر البيانات الموجودة لديك.
أتمتة سير العمل
حدد عمليات مؤتمتة باستخدام المشغلات والشروط والإجراءات لاستبدال الخطوات اليدوية في تدفقات الموافقات والإشعارات وعمليات البيانات.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
قم بتعيين الأدوار للمستخدمين على مستوى التطبيق بحيث يرى كل عضو في الفريق فقط البيانات والإجراءات المناسبة لمسؤولياته.
منطق JavaScript مخصص
يمكن الانتقال إلى JavaScript عندما لا تكون الروابط المرئية كافية، مما يمنح المطورين تحكمًا دقيقًا في تحويلات البيانات والسلوك الشرطي.
لماذا تشغّل Budibase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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