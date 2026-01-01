changedetection.io هو منصة لمراقبة المواقع الإلكترونية مستضافة ذاتيًا تكتشف وتُعلمك بالتغييرات في أي صفحة ويب — بدءًا من تحديثات المحتوى وتقلبات الأسعار وصولاً إلى إعادة تخزين المخزون والتعديلات التنظيمية. يتجاوز مجرد فحوصات التوفر البسيطة من خلال السماح لك باستهداف عناصر صفحة معينة باستخدام محددات CSS أو XPath أو JSONPath أو التحديد البصري، ويستخدم متصفح Playwright Chrome مدمجًا لمراقبة الصفحات والمواقع التي تعتمد على JavaScript وتتطلب تسجيل الدخول.

تحافظ الاستضافة الذاتية على أهداف المراقبة الخاصة بك، والمعلومات التنافسية، وبيانات الإشعارات خاصة تمامًا، بدون رسوم لكل صفحة أو لكل فحص بغض النظر عن عدد المواقع أو مدى تكرار مراقبتك لها.