انشر changedetection.io بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة لمراقبة تغييرات مواقع الويب المستضافة ذاتيًا تنبهك عند تحديث المحتوى أو الأسعار أو عناصر الصفحة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ changedetection.io
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام changedetection.io
changedetection.io هو منصة لمراقبة المواقع الإلكترونية مستضافة ذاتيًا تكتشف وتُعلمك بالتغييرات في أي صفحة ويب — بدءًا من تحديثات المحتوى وتقلبات الأسعار وصولاً إلى إعادة تخزين المخزون والتعديلات التنظيمية. يتجاوز مجرد فحوصات التوفر البسيطة من خلال السماح لك باستهداف عناصر صفحة معينة باستخدام محددات CSS أو XPath أو JSONPath أو التحديد البصري، ويستخدم متصفح Playwright Chrome مدمجًا لمراقبة الصفحات والمواقع التي تعتمد على JavaScript وتتطلب تسجيل الدخول.
تحافظ الاستضافة الذاتية على أهداف المراقبة الخاصة بك، والمعلومات التنافسية، وبيانات الإشعارات خاصة تمامًا، بدون رسوم لكل صفحة أو لكل فحص بغض النظر عن عدد المواقع أو مدى تكرار مراقبتك لها.
الميزات الرئيسية لـ changedetection.io
دعم صفحات JavaScript
متصفح Playwright المدمج يعرض تطبيقات الصفحة الواحدة الديناميكية ويتعامل مع تدفقات تسجيل الدخول التي لا تستطيع أدوات مراقبة HTTP الأساسية الوصول إليها.
استهداف العناصر الدقيق
تتيح لك محددات CSS وXPath وJSONPath والتحديد البصري مراقبة المحتوى المهم بدقة بدلاً من الصفحة بأكملها.
تنبيهات السعر وإعادة التخزين
عيّن حدودًا للسعر ومحفزات للكلمات الرئيسية حتى لا يتم إعلامك إلا عندما ينخفض سعر منتج ما عن سعرك المستهدف أو يعود إلى المخزون.
70+ قناة إشعارات
إرسال التنبيهات إلى Discord، Slack، Telegram، البريد الإلكتروني، webhooks، وعشرات الخدمات الأخرى عبر مكتبة Apprise بدون أي تهيئة إضافية.
سجل التغييرات مع عرض الفروقات
يتم تخزين كل تغيير يتم اكتشافه وتمييزه بصريًا، حتى تتمكن من مراجعة ما تغير بالضبط ومتى دون الحاجة إلى إعادة زيارة الصفحة الأصلية.
لماذا تشغّل changedetection.io على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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