Squidex هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بلا واجهة أمامية يعرض المحتوى الخاص بك عبر واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL، مما يسمح لأي واجهة أمامية — تطبيقات الويب، تطبيقات الجوال، أو الأنظمة من جانب الخادم — بسحب المحتوى دون أن تكون مرتبطة بطبقة عرض محددة. يتم تعريف مخططات المحتوى في واجهة مستخدم Squidex مع دعم كامل للمراجع والأصول والترجمة وقواعد التحقق من الصحة.

استضافة Squidex ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في مكان تخزين المحتوى ومن يمكنه الوصول إليه. على عكس منصات CMS بلا واجهة أمامية كخدمة (SaaS) التي تفرض رسومًا لكل استدعاء API أو مقعد، فإن النسخة المستضافة ذاتيًا ليس لها قيود على الاستخدام وتحتفظ بجميع بيانات المحتوى داخل البنية التحتية الخاصة بك.