انشر Squidex بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى بلا واجهة أمامية (headless CMS) يعتمد على API أولاً، مع واجهات برمجة تطبيقات GraphQL و REST لتقديم المحتوى عبر أي قناة أو واجهة أمامية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Squidex
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Squidex
Squidex هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بلا واجهة أمامية يعرض المحتوى الخاص بك عبر واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL، مما يسمح لأي واجهة أمامية — تطبيقات الويب، تطبيقات الجوال، أو الأنظمة من جانب الخادم — بسحب المحتوى دون أن تكون مرتبطة بطبقة عرض محددة. يتم تعريف مخططات المحتوى في واجهة مستخدم Squidex مع دعم كامل للمراجع والأصول والترجمة وقواعد التحقق من الصحة.
استضافة Squidex ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في مكان تخزين المحتوى ومن يمكنه الوصول إليه. على عكس منصات CMS بلا واجهة أمامية كخدمة (SaaS) التي تفرض رسومًا لكل استدعاء API أو مقعد، فإن النسخة المستضافة ذاتيًا ليس لها قيود على الاستخدام وتحتفظ بجميع بيانات المحتوى داخل البنية التحتية الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Squidex
GraphQL و REST APIs
استعلم عن المحتوى وقدمه عبر نقاط نهاية GraphQL و REST، بحيث يمكن لأي مكدس واجهة أمامية استهلاكه بدون محولات مخصصة.
مخططات محتوى مرنة
تحديد أنواع المحتوى بحقول مخصصة وقواعد التحقق والمراجع والمكونات المتداخلة باستخدام محرر المخطط المرئي.
إدارة الأصول
تحميل وتنظيم وتحويل الصور والملفات مباشرة في Squidex مع عمليات تغيير الحجم والقص المضمنة في مسار الأصول.
محتوى متعدد اللغات
نمذجة المحتوى مع دعم توطين مدمج بحيث يمكن لكل حقل أن يحمل ترجمات لكل لغة محلية مهيأة.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
قم بتعيين مستويات أذونات مختلفة للمحررين والمطورين والعملاء الخارجيين لكل تطبيق أو مخطط أو نوع محتوى.
لماذا تشغّل Squidex على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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