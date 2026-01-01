انشر GitBucket بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة Git مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا بواجهة على غرار GitHub، مدعومة بواسطة JVM.
اختر باقة VPS المناسبة لـ GitBucket
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GitBucket
GitBucket هو منصة Git مفتوحة المصدر مبنية على Scala توفر تجربة مألوفة على غرار GitHub على بنية تحتية تتحكم بها. تجمع بين استضافة المستودعات، طلبات السحب، المشكلات، الويكيات، ونموذج حساب يحاكي تقاليد GitHub، مما يتيح للفرق الحالية اعتماده دون الحاجة إلى إعادة تدريب.
يعمل GitBucket على JVM مع قاعدة بيانات H2 مدمجة جاهزة للاستخدام، ولا يحتاج إلى خدمات خارجية للبدء ويتوسع من خلال الإضافات لمصادقة LDAP، وتكاملات CI، وقواعد البيانات الخارجية. تضمن الاستضافة الذاتية بقاء الكود المصدري، ورموز الوصول، وسجل التدقيق داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ GitBucket
سير عمل على غرار GitHub
تتوافق المستودعات وطلبات السحب والمشكلات والمعالم مباشرة مع اصطلاحات GitHub بحيث يظل المساهمون منتجين من اليوم الأول.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
توسع المكونات الإضافية الرسمية والمجتمعية GitBucket مع مشغلات CI والإشعارات والبحث عن التعليمات البرمجية وموفري المصادقة.
SSH ووصول Git عبر HTTPS
يقوم المطورون بالدفع والسحب عبر Git القياسي عبر HTTPS أو SSH على منفذ مخصص لأدوات العميل العادية.
ويكي ومشاكل مدمجة
يأتي كل مستودع مرفقًا بويكي ومتتبع كامل للمشكلات، مما يحافظ على التوثيق وعمل المشروع بجانب الكود.
قابلية النقل القائمة على JVM
يعمل تطبيق Scala أحادي WAR في أي مكان تعمل فيه JVM، مما يجعل الترقيات والنسخ الاحتياطية متوقعة على أي خادم افتراضي خاص (VPS).
لماذا تشغّل GitBucket على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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