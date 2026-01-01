GitBucket هو منصة Git مفتوحة المصدر مبنية على Scala توفر تجربة مألوفة على غرار GitHub على بنية تحتية تتحكم بها. تجمع بين استضافة المستودعات، طلبات السحب، المشكلات، الويكيات، ونموذج حساب يحاكي تقاليد GitHub، مما يتيح للفرق الحالية اعتماده دون الحاجة إلى إعادة تدريب.

يعمل GitBucket على JVM مع قاعدة بيانات H2 مدمجة جاهزة للاستخدام، ولا يحتاج إلى خدمات خارجية للبدء ويتوسع من خلال الإضافات لمصادقة LDAP، وتكاملات CI، وقواعد البيانات الخارجية. تضمن الاستضافة الذاتية بقاء الكود المصدري، ورموز الوصول، وسجل التدقيق داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.