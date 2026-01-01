Element عبارة عن منصة مراسلة وتعاون مفتوحة المصدر مبنية على بروتوكول Matrix. توفر المراسلة المشفرة من طرف إلى طرف، والمكالمات الصوتية والمرئية، ومشاركة الملفات بشكل افتراضي، مع القدرة على الاتصال بأي خادم Matrix رئيسي — بما في ذلك مثيلات Synapse المستضافة ذاتيًا أو الخوادم العامة مثل matrix.org.

تضمن استضافة Element ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء بنية المراسلة التحتية تحت سيطرتك. يمكنك تكوين إعدادات الاتحاد، وتطبيق سياسات الأمان، والاندماج مع خادم Matrix الرئيسي الخاص بك، والتأكد من أن الاتصالات التجارية الحساسة لا تمر أبدًا عبر البنية التحتية السحابية لجهات خارجية.