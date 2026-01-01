انشر Element بتثبيت بنقرة واحدة.
عميل مراسلة آمن يعتمد على Matrix مع التشفير الشامل للفرق والمجتمعات التي تمتلك بياناتها.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Element
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Element
Element عبارة عن منصة مراسلة وتعاون مفتوحة المصدر مبنية على بروتوكول Matrix. توفر المراسلة المشفرة من طرف إلى طرف، والمكالمات الصوتية والمرئية، ومشاركة الملفات بشكل افتراضي، مع القدرة على الاتصال بأي خادم Matrix رئيسي — بما في ذلك مثيلات Synapse المستضافة ذاتيًا أو الخوادم العامة مثل matrix.org.
تضمن استضافة Element ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء بنية المراسلة التحتية تحت سيطرتك. يمكنك تكوين إعدادات الاتحاد، وتطبيق سياسات الأمان، والاندماج مع خادم Matrix الرئيسي الخاص بك، والتأكد من أن الاتصالات التجارية الحساسة لا تمر أبدًا عبر البنية التحتية السحابية لجهات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Element
التشفير من طرف إلى طرف
جميع الرسائل مشفرة افتراضيًا باستخدام بروتوكول Matrix Olm/Megolm، مما يضمن أن المشاركين المقصودين فقط يمكنهم قراءة المحادثات.
شبكة المصفوفة المفتوحة
اتصل بأي خادم Matrix منزلي وتواصل عبر عملاء مختلفين متوافقين مع Matrix، مما يتيح الاتحاد دون التقيد بمنصة معينة.
مزامنة عبر المنصات
سجل الرسائل المتزامن عبر الويب، وأجهزة سطح المكتب، وiOS، وأندرويد يضمن أن المحادثات متاحة على كل جهاز في الوقت الفعلي.
المكالمات الصوتية والمرئية
تدعم مكالمات الصوت والفيديو المشفرة المدمجة مع مشاركة الشاشة التعاون في الوقت الفعلي دون مغادرة واجهة المراسلة.
تكاملات الجسر
تربط الجسور Element بـ Slack وIRC وTelegram ومنصات المراسلة الأخرى، لتوحيد الاتصالات في واجهة واحدة.
لماذا تشغّل Element على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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