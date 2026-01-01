نشر Mathesar بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة مفتوحة المصدر على غرار جداول البيانات لاستكشاف وتعديل قواعد بيانات PostgreSQL دون كتابة SQL.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mathesar
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mathesar
Mathesar هو تطبيق ويب مفتوح المصدر يضع واجهة تشبه جداول البيانات فوق أي قاعدة بيانات PostgreSQL. بدلاً من استبدال قاعدة بياناتك، فإنه يتصل مباشرة باستخدام أدوار وصلاحيات PostgreSQL الأصلية، بحيث يرى كل مستخدم البيانات التي يُصرح له بالوصول إليها بالضبط - دون الحاجة إلى طبقة هوية منفصلة.
يُبقي استضافة Mathesar ذاتيًا بياناتك تحت سيطرتك بينما يمنح أعضاء الفريق غير التقنيين طريقة للاستعلام عن السجلات وتصفيتها وتعديلها من خلال واجهة شبكية مألوفة. يحتفظ المطورون بالوصول الكامل إلى مخطط Postgres الأساسي، مما يعني أن Mathesar يعمل جنبًا إلى جنب مع أدواتك الحالية بدلاً من استبدالها.
الميزات الرئيسية لـ Mathesar
التحرير بنمط جداول البيانات
تصفح، وقم بالتصفية، والفرز، وتعديل الصفوف في أي جدول من خلال شبكة مألوفة — لا حاجة إلى SQL أو عميل قاعدة بيانات.
منشئ الاستعلام المرئي
أنشئ استعلامات باستخدام عمليات الربط والتجميعات والفلاتر من خلال واجهة تعتمد على التأشير والنقر، والتي تظل متزامنة مع مخطط Postgres الخاص بك.
التحكم الأصلي في الوصول
يستخدم Mathesar أدوار وصلاحيات PostgreSQL حقيقية، لذا فإن ما يمكن للمستخدمين رؤيته وتعديله يخضع دائمًا لقواعد الأمان الخاصة بقاعدة بياناتك.
استيراد وتصدير CSV
تحميل ملفات CSV أو TSV مباشرة إلى الجداول، أو تصدير أي عرض إلى جدول بيانات للتحليل دون اتصال بالإنترنت.
نماذج بيانات قابلة للمشاركة
أنشئ نماذج إدخال بسيطة تتيح للمتعاونين إضافة صفوف إلى جدول دون الكشف عن واجهة قاعدة البيانات الكاملة.
لماذا تشغّل Mathesar على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."