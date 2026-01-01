انشر R2R بنقرة واحدة.
إطار عمل RAG جاهز للإنتاج مع بحث هجين، ورسوم بيانية معرفية، وواجهة برمجة تطبيقات استرجاع قائمة على الوكلاء لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ R2R
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام R2R
R2R هو إطار عمل مفتوح المصدر لتوليد الاسترجاع المعزز (RAG) مصمم للنشر الإنتاجي من اليوم الأول. يجمع بين البحث الدلالي والكلمات المفتاحية الهجين مع دمج الرتب المتبادل، والإنشاء التلقائي للرسوم البيانية المعرفية، واستيعاب المستندات متعددة الوسائط، وواجهة برمجة تطبيقات استرجاع وكيلية تتيح لنماذج اللغة الكبيرة تنسيق البحث كجزء من حلقة التفكير الخاصة بها.
استضافة R2R ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المستندات وفهارس المتجهات وسجل المحادثات تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل استعلام وبدون وصول طرف ثالث إلى قاعدة معارفك. يجمع هذا النشر بين واجهة برمجة تطبيقات R2R ولوحة التحكم الرسمية ومتجر PostgreSQL بالإضافة إلى pgvector، مما يمنحك مكدس RAG كاملاً يمكنك توسيعه باستخدام أي مزود LLM.
الميزات الرئيسية لـ R2R
البحث الهجين
ادمج تشابه المتجهات والبحث بالكلمات المفتاحية في النص الكامل مع دمج الرتب المتبادلة لإظهار السياق الأكثر صلة لكل استعلام.
رسوم بيانية معرفية
استخراج الكيانات والعلاقات تلقائيًا يبني فهرسًا رسوميًا جنبًا إلى جنب مع المتجهات، مما يتيح الاستدلال عبر المستندات الذي لا يمكن للاسترجاع المسطح أن يضاهيه.
الاستيعاب متعدد الوسائط
تحليل ملفات PDF ومستندات Word وجداول البيانات والصور والتسجيلات الصوتية في فهرس موحد دون كتابة تعليمات برمجية مخصصة للاستيعاب لكل تنسيق.
RAG الوكيل
وكلاء الاستدلال يسترجعون الإجابات وينقدونها ويصقلونها بشكل متكرر — مما ينتج استجابات ذات جودة أعلى مقارنة بمسارات RAG أحادية اللقطة.
LLMs متعددة المزودين
ربط OpenAI، وAnthropic، وGoogle، وAzure، وOllama، وأكثر من 20 مزودًا آخر لـ LLM من خلال تكوين واحد — لا يلزم إعادة الفهرسة.
REST API و SDKs
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST متكاملة بالإضافة إلى حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية لـ Python و JavaScript تضمين استرجاع R2R في تطبيقات مخصصة وخطوط أنابيب مؤتمتة.
لماذا تشغّل R2R على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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