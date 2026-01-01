FileFlows هو نظام ذكي لمعالجة الملفات يدير ويحسن مكتبة الوسائط الخاصة بك تلقائيًا من خلال سير عمل مرئي قابل للتخصيص. يراقب الدلائل بحثًا عن ملفات جديدة، ويطبق قواعد تحويل الترميز الذكية، ويمكنه تقليل متطلبات التخزين بنسبة تصل إلى 90% — كل ذلك دون تدخل يدوي. يحافظ دعم تسريع الأجهزة لـ Intel QuickSync و NVIDIA و AMD على سرعة المعالجة حتى في المكتبات الكبيرة.

تمنحك استضافة FileFlows ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) موارد وحدة معالجة مركزية مخصصة لسير عمل الوسائط لديك على مدار الساعة، وتحافظ على خصوصية معالجة مكتبتك بالكامل، وتتجنب التكاليف لكل ملف وقيود النطاق الترددي لخدمات تحويل الترميز المستندة إلى السحابة.