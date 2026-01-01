نشر FileFlows بنقرة واحدة.
معالج ملفات وسائط آلي يقوم بتحويل وتعديل مكتبتك بذكاء، مما يقلل أحجام الملفات بنسبة تصل إلى 90%.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FileFlows
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FileFlows
FileFlows هو نظام ذكي لمعالجة الملفات يدير ويحسن مكتبة الوسائط الخاصة بك تلقائيًا من خلال سير عمل مرئي قابل للتخصيص. يراقب الدلائل بحثًا عن ملفات جديدة، ويطبق قواعد تحويل الترميز الذكية، ويمكنه تقليل متطلبات التخزين بنسبة تصل إلى 90% — كل ذلك دون تدخل يدوي. يحافظ دعم تسريع الأجهزة لـ Intel QuickSync و NVIDIA و AMD على سرعة المعالجة حتى في المكتبات الكبيرة.
تمنحك استضافة FileFlows ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) موارد وحدة معالجة مركزية مخصصة لسير عمل الوسائط لديك على مدار الساعة، وتحافظ على خصوصية معالجة مكتبتك بالكامل، وتتجنب التكاليف لكل ملف وقيود النطاق الترددي لخدمات تحويل الترميز المستندة إلى السحابة.
الميزات الرئيسية لـ FileFlows
مصمم التدفق المرئي
إنشاء مسارات معالجة مخصصة باستخدام محرر تدفق بالسحب والإفلات — لا يتطلب برمجة نصية لإنشاء مهام سير عمل معقدة ومتعددة الخطوات.
تخفيض في الحجم يصل إلى 90%
التحويل الذكي إلى H.265/HEVC و AV1 وغيرها من برامج الترميز الحديثة يقلص أحجام الملفات بشكل كبير مع الحفاظ على الجودة البصرية.
تسريع المعدات
يدعم Intel QuickSync و NVIDIA NVENC ومُشفّرات AMD لتفريغ عملية تحويل الترميز من وحدة المعالجة المركزية ومعالجة الملفات بشكل أسرع بكثير.
مراقبة الملفات الأوتوماتيكية
يراقب المجلدات بحثًا عن ملفات جديدة ويقوم بتشغيل المعالجة تلقائيًا، بحيث تظل مكتبتك محسّنة دون أي تدخل يدوي.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع FileFlows باستخدام المكونات الإضافية للتطبيع الصوتي، وإدارة الترجمة، وإعادة تسمية الملفات، والتكامل مع خوادم الوسائط مثل Plex و Jellyfin.
لماذا تشغّل FileFlows على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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