نشر LocalAI بنقرة واحدة.
خادم استدلال مستضاف ذاتيًا ومتوافق مع واجهة برمجة تطبيقات OpenAI، يدير نماذج اللغة الكبيرة وتوليد الصور ونسخ الصوت على أجهزتك الخاصة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LocalAI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LocalAI
LocalAI هو بديل مجاني ومفتوح المصدر لواجهة برمجة تطبيقات OpenAI (API) يعمل بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. إنه يطبق مواصفات OpenAI REST API، لذا فإن أي تطبيق مبني لـ OpenAI — مثل LangChain وLlamaIndex وAutoGen ومئات التطبيقات الأخرى — يمكنه التحول إلى LocalAI عن طريق تغيير عنوان URL لنقطة نهاية واحدة دون الحاجة إلى تعديلات في الكود. وهو يدعم نماذج اللغة عبر llama.cpp، وتوليد الصور عبر Stable Diffusion، ونسخ الصوت عبر Whisper، وكل ذلك يتم تقديمه من حاوية واحدة مع معرض نماذج مدمج وواجهة مستخدم للدردشة.
استضافة LocalAI ذاتيًا تعني أن مطالباتك واستجاباتك والمحتوى الذي تم إنشاؤه لا يغادر خادمك أبدًا. لا توجد تكاليف لكل رمز مميز، ولا حدود للمعدل، ولا اعتماد على توفر واجهة برمجة تطبيقات (API) تابعة لجهة خارجية — مما يجعله عمليًا لأعباء العمل الحساسة للخصوصية وعمليات النشر الإنتاجية التي تراعي التكلفة.
الميزات الرئيسية لـ LocalAI
متوافق مع OpenAI API
استبدل مكالمات واجهة برمجة تطبيقات OpenAI دون تغيير رمز التطبيق — ما عليك سوى تحديث عنوان URL الأساسي وتبديل مفتاح واجهة برمجة التطبيقات.
الاستدلال متعدد الوسائط
تشغيل نماذج اللغة، وتوليد الصور (Stable Diffusion)، ونسخ الصوت (Whisper) من خادم واحد تحت واجهة برمجة تطبيقات موحدة واحدة.
معرض النماذج المدمج
تصفح، وحمّل، وفعّل النماذج المعدة مسبقًا عبر واجهة المستخدم الويب دون كتابة ملفات التكوين أو تشغيل أوامر سطر الأوامر.
عملية وحدة المعالجة المركزية فقط
يعمل على أجهزة VPS القياسية دون الحاجة إلى وحدة معالجة الرسوميات (GPU) — يتم دعم تسريع وحدة معالجة الرسوميات (GPU) عند توفرها ولكنه ليس مطلوبًا أبدًا.
بدون تكاليف رمز
استدلال غير محدود بدون تسعير لكل طلب، أو حصص استخدام، أو فواتير — تكلفتك الوحيدة هي الخادم الافتراضي الخاص (VPS) الذي يشغله.
لماذا تشغّل LocalAI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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