Headscale هو بديل مستضاف ذاتيًا لخادم التحكم الخاص بـ Tailscale، مما يمنحك ملكية كاملة لشبكة WireGuard المتداخلة الخاصة بك. بينما تدير خدمة Tailscale المستضافة تبادل المفاتيح وتعيين عناوين IP وقرارات التوجيه، يقوم Headscale بنفس الشيء على البنية التحتية التي تتحكم فيها — بدون رسوم شهرية، ولا قيود على الأجهزة مرتبطة باشتراك، ولا اعتماد على خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية.

يجمع هذا القالب Headscale مع واجهة مستخدم Headscale (Headscale UI)، وهي لوحة تحكم قائمة على المتصفح لإدارة المستخدمين والعقد ومفاتيح المصادقة المسبقة. يتم تقديم كلاهما تحت نفس نطاق HTTPS، مع توفر واجهة الويب في المسار /web . يمكن لأي عميل متوافق مع Tailscale الانضمام إلى شبكتك المتداخلة فور توجيه خادم تسجيل الدخول الخاص به إلى عنوان URL الخاص بالنشر لديك.