انشر Headscale بنقرة واحدة.
تطبيق مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا لخادم التحكم Tailscale لشبكات WireGuard المتداخلة الخاصة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Headscale
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Headscale
Headscale هو بديل مستضاف ذاتيًا لخادم التحكم الخاص بـ Tailscale، مما يمنحك ملكية كاملة لشبكة WireGuard المتداخلة الخاصة بك. بينما تدير خدمة Tailscale المستضافة تبادل المفاتيح وتعيين عناوين IP وقرارات التوجيه، يقوم Headscale بنفس الشيء على البنية التحتية التي تتحكم فيها — بدون رسوم شهرية، ولا قيود على الأجهزة مرتبطة باشتراك، ولا اعتماد على خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية.
يجمع هذا القالب Headscale مع واجهة مستخدم Headscale (Headscale UI)، وهي لوحة تحكم قائمة على المتصفح لإدارة المستخدمين والعقد ومفاتيح المصادقة المسبقة. يتم تقديم كلاهما تحت نفس نطاق HTTPS، مع توفر واجهة الويب في المسار
/web. يمكن لأي عميل متوافق مع Tailscale الانضمام إلى شبكتك المتداخلة فور توجيه خادم تسجيل الدخول الخاص به إلى عنوان URL الخاص بالنشر لديك.
الميزات الرئيسية لـ Headscale
عملاء متوافقون مع Tailscale
أي جهاز يشغل عميل Tailscale الرسمي يمكنه الاتصال بخادم Headscale الخاص بك دون تعديلات من جانب العميل.
واجهة مستخدم إدارة الويب
يوفر Headscale UI لوحة تحكم متصفح لإدارة المستخدمين والعقد ومفاتيح المصادقة المسبقة دون الحاجة لاستخدام سطر الأوامر.
شبكات متداخلة كاملة
تتواصل العقد المتصلة مباشرة فيما بينها عبر حدود NAT باستخدام تشفير WireGuard.
دعم MagicDNS
يُعيّن Headscale أسماء مضيفين لجميع العُقد المُسجّلة، مما يتيح الوصول المستند إلى DNS بدون تكوين IP ثابت.
تخزين مدعوم بـ SQLite
يتم تخزين جميع حالات الشبكة في قاعدة بيانات SQLite خفيفة الوزن دون الحاجة إلى خدمة قاعدة بيانات خارجية.
إدارة API و CLI
إدارة المستخدمين والعقد والمسارات عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بـ Headscale أو واجهة برمجة تطبيقات HTTP (API) للبرمجة النصية والأتمتة.
لماذا تشغّل Headscale على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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