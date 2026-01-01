نشر ByteChef بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لتكامل API وأتمتة سير العمل مع أكثر من 200 موصل مدمج.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ByteChef
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ByteChef
ByteChef هي منصة مفتوحة المصدر ومنخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء تكاملات واجهات برمجة التطبيقات (API) وأتمتة مهام سير العمل عبر تطبيقات SaaS وواجهات برمجة التطبيقات الداخلية وقواعد البيانات من خلال محرر مرئي. مع دعم لأكثر من 200 مكون ولغات برمجة متعددة، يمكن للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء إنشاء أتمتة متطورة دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية مكثفة.
إن استضافة ByteChef ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على منطق سير عملك وبيانات الاعتماد وبيانات عملك بالكامل تحت سيطرتك — لا يوجد وصول للبائع، ولا تسعير قائم على الاستخدام، ولا اعتماد على سحابة أتمتة تابعة لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ ByteChef
المحرر المرئي لسير العمل
تصميم تدفقات أتمتة معقدة باستخدام واجهة سحب وإفلات، مما يجعل التكامل متاحًا دون الحاجة إلى خبرة برمجية عميقة.
أكثر من 200 موصل جاهز
اتصل بتطبيقات SaaS وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الشائعة على الفور دون الحاجة إلى بناء تكاملات مخصصة من الصفر.
دعم متعدد اللغات
اكتب منطقًا مخصصًا باستخدام Java أو JavaScript أو Python أو Ruby حتى يتمكن المطورون من توسيع سير العمل باللغة التي يعرفونها بالفعل.
عمارة جاهزة للذكاء الاصطناعي
مكونات الذكاء الاصطناعي المدمجة تتيح للفرق دمج اتخاذ القرارات الذكي في عمليات الأتمتة دون الحاجة إلى بنية تحتية منفصلة للذكاء الاصطناعي.
عناصر التحكم المتقدمة في التدفق
توفر الشروط والتبديلات والحلقات والتنفيذ المتوازي تحكمًا دقيقًا في كيفية تشغيل منطق الأعمال المعقد.
لماذا تشغّل ByteChef على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."