ByteChef هي منصة مفتوحة المصدر ومنخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء تكاملات واجهات برمجة التطبيقات (API) وأتمتة مهام سير العمل عبر تطبيقات SaaS وواجهات برمجة التطبيقات الداخلية وقواعد البيانات من خلال محرر مرئي. مع دعم لأكثر من 200 مكون ولغات برمجة متعددة، يمكن للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء إنشاء أتمتة متطورة دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية مكثفة.

إن استضافة ByteChef ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على منطق سير عملك وبيانات الاعتماد وبيانات عملك بالكامل تحت سيطرتك — لا يوجد وصول للبائع، ولا تسعير قائم على الاستخدام، ولا اعتماد على سحابة أتمتة تابعة لجهة خارجية.