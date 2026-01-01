نشر GoWA بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp REST خفيفة الوزن وواجهة ويب مبنية بلغة Go لأتمتة الرسائل متعددة الأجهزة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ GoWA
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) هو خادم واجهة برمجة تطبيقات REST مفتوح المصدر يتصل بواتساب عبر بروتوكول الأجهزة المتعددة. يوفر واجهة مستخدم ويب نظيفة لإدارة جلسات واتساب وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة لإرسال الرسائل وإدارة جهات الاتصال والتعامل مع الـ webhooks — كل ذلك من خادمك الخاص.
استضافة GoWA ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضمن بقاء بيانات جلسة واتساب الخاصة بك خاصة، وأن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك لا تخضع لقيود معدل من مزودي الطرف الثالث، وتحافظ على التحكم الكامل في توجيه الرسائل وتكاملات الـ webhook.
الميزات الرئيسية لـ GoWA
REST API
واجهة برمجة تطبيقات HTTP كاملة لإرسال الرسائل النصية والصور والمستندات ورسائل الموقع برمجيًا من أي لغة أو أداة.
دعم الأجهزة المتعددة
ربط حسابات واتساب متعددة بنسخة خادم واحدة دون الحاجة إلى اتصالات هاتفية منفصلة.
واجهة الويب
واجهة مستخدم ويب مدمجة لمسح رموز QR، وإدارة الجلسات، واختبار استدعاءات API دون كتابة تعليمات برمجية.
تكامل Webhook
إعادة توجيه الرسائل الواردة إلى نقاط النهاية الخاصة بك لأتمتة روبوت الدردشة، أو تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو سير عمل الإشعارات.
المصادقة الأساسية
حماية واجهة برمجة التطبيقات (API) وواجهة المستخدم للويب (web UI) باستخدام بيانات اعتماد اسم المستخدم/كلمة المرور لمنع الوصول غير المصرح به.
لماذا تشغّل GoWA على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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