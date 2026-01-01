نشر Tianji بتثبيت بنقرة واحدة.
مركز رؤى متكامل مفتوح المصدر يجمع بين تحليلات المواقع الإلكترونية، ومراقبة وقت التشغيل، وتتبع حالة الخادم في لوحة تحكم واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Tianji
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Tianji
Tianji هو مركز رؤى شامل مفتوح المصدر يجمع تحليلات مواقع الويب ومراقبة وقت التشغيل وتتبع حالة الخادم تحت واجهة واحدة. بدلاً من إدارة أدوات منفصلة لكل اهتمام، يتيح لك Tianji تتبع مقاييس الزوار، ومراقبة ما إذا كانت خدماتك قابلة للوصول، والإبلاغ عن صحة خوادمك — كل ذلك من لوحة تحكم واحدة بنظام إشعارات موحد.
مصمم للفرق والمشغلين الفرديين على حد سواء، يدعم Tianji الوصول متعدد المستخدمين مع أذونات قائمة على الأدوار ويقيد التسجيلات الجديدة افتراضيًا بحيث يمكن للمستخدمين المدعوين فقط الانضمام. توفر واجهة برمجة تطبيقات (OpenAPI) مدمجة وصولاً برمجيًا إلى جميع البيانات. تحتفظ الاستضافة الذاتية ببيانات التحليلات والمراقبة الخاصة بك على البنية التحتية الخاصة بك، بعيدًا عن منصات الطرف الثالث.
الميزات الرئيسية لـ Tianji
تحليلات الموقع الإلكتروني
تتبع مشاهدات الصفحة، والزوار الفريدين، ومصادر الإحالة، ومعلمات UTM دون الاعتماد على Google Analytics أو إرسال البيانات إلى أطراف ثالثة.
مراقبة وقت التشغيل
تحقق باستمرار مما إذا كانت مواقع الويب وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بك متاحة، وتلقى تنبيهًا فوريًا عند تعطل أي خدمة.
تتبع حالة الخادم
ثبّت Tianji reporter خفيف الوزن على أي خادم لبث مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة إلى لوحة التحكم الخاصة بك.
إشعارات ذكية
وجّه التنبيهات الخاصة بفترة التوقف ومشكلات الخادم إلى تيليجرام، وسلاك، والبريد الإلكتروني، وخطافات الويب، والقنوات الأخرى من خلال إعداد واحد.
الوصول إلى OpenAPI
واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة بالكامل تتيح لك الاستعلام عن بيانات التحليلات والمراقبة برمجياً للوحات المعلومات المخصصة أو عمليات التكامل.
لماذا تشغّل Tianji على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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