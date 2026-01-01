Tianji هو مركز رؤى شامل مفتوح المصدر يجمع تحليلات مواقع الويب ومراقبة وقت التشغيل وتتبع حالة الخادم تحت واجهة واحدة. بدلاً من إدارة أدوات منفصلة لكل اهتمام، يتيح لك Tianji تتبع مقاييس الزوار، ومراقبة ما إذا كانت خدماتك قابلة للوصول، والإبلاغ عن صحة خوادمك — كل ذلك من لوحة تحكم واحدة بنظام إشعارات موحد.

مصمم للفرق والمشغلين الفرديين على حد سواء، يدعم Tianji الوصول متعدد المستخدمين مع أذونات قائمة على الأدوار ويقيد التسجيلات الجديدة افتراضيًا بحيث يمكن للمستخدمين المدعوين فقط الانضمام. توفر واجهة برمجة تطبيقات (OpenAPI) مدمجة وصولاً برمجيًا إلى جميع البيانات. تحتفظ الاستضافة الذاتية ببيانات التحليلات والمراقبة الخاصة بك على البنية التحتية الخاصة بك، بعيدًا عن منصات الطرف الثالث.