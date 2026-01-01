كاليبر-ويب يوفر واجهة نظيفة قائمة على المتصفح لإدارة وقراءة الكتب الإلكترونية المخزنة في قاعدة بيانات كاليبر. يدعم تنسيقات EPUB و PDF و MOBI و AZW3 و الكوميديا، ويشمل قارئ كتب إلكترونية مدمج مع ثيمات قابلة للتخصيص، ويسمح لعدة مستخدمين بالحفاظ على قوائم قراءة منفصلة وتقدم — كل ذلك دون الحاجة إلى تطبيق كاليبر المكتبي.

استضافة كاليبر-ويب على خادم VPS الخاص بك يمنحك مكتبة رقمية شخصية يمكن الوصول إليها من أي مكان، دون تتبع، ودون قيود DRM، مع السيطرة الكاملة على بيانات القراءة ومجموعتك.