نشر Calibre-Web بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة ويب حديثة لمكتبة كتبك الإلكترونية Calibre، يمكن الوصول إليها من أي جهاز باستخدام متصفح.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Calibre-Web
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Calibre-Web
كاليبر-ويب يوفر واجهة نظيفة قائمة على المتصفح لإدارة وقراءة الكتب الإلكترونية المخزنة في قاعدة بيانات كاليبر. يدعم تنسيقات EPUB و PDF و MOBI و AZW3 و الكوميديا، ويشمل قارئ كتب إلكترونية مدمج مع ثيمات قابلة للتخصيص، ويسمح لعدة مستخدمين بالحفاظ على قوائم قراءة منفصلة وتقدم — كل ذلك دون الحاجة إلى تطبيق كاليبر المكتبي.
استضافة كاليبر-ويب على خادم VPS الخاص بك يمنحك مكتبة رقمية شخصية يمكن الوصول إليها من أي مكان، دون تتبع، ودون قيود DRM، مع السيطرة الكاملة على بيانات القراءة ومجموعتك.
الميزات الرئيسية لـ Calibre-Web
قارئ الكتب الإلكترونية المدمج
اقرأ EPUB والتنسيقات الأخرى مباشرة في المتصفح مع خطوط قابلة للتعديل، ومظاهر، وتتبع تقدم القراءة.
دعم متعدد المستخدمين
يحصل كل مستخدم على قوائم قراءة فردية، وتقدم، وتفضيلات دون مشاركة حساب واحد أو عرض مجموعة.
دعم الأشكال المتعددة
يتعامل مع EPUB و PDF و MOBI و AZW3 و CBR و CBZ لتكون مكتبتك بأكملها — كتب وقصص مصورة ومجلات — موجودة في مكان واحد.
إرسال إلى الجهاز
أرسل الكتب بالبريد الإلكتروني مباشرة إلى Kindle أو أجهزة القراءة الإلكترونية الأخرى، حتى يكون جهازك المفضل دائمًا يحتوي على المحتوى الذي تريده دون الحاجة إلى عمليات نقل يدوية.
إدارة البيانات التعريفية
تحرير تفاصيل الكتاب والأغلفة والعلامات ومعلومات السلسلة للحفاظ على مكتبة منظمة جيدًا وقابلة للبحث مع نموها.
لماذا تشغّل Calibre-Web على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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