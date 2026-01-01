Passbolt هو مدير كلمات مرور مفتوح المصدر مصمم للفرق التي تحتاج إلى تخزين بيانات الاعتماد ومشاركتها ومراجعتها بشكل آمن. يتم تشفير كل كلمة مرور تشفيرًا شاملاً باستخدام OpenPGP قبل أن تغادر المتصفح — لا يرى الخادم أبدًا أسرارك النصية الواضحة. على عكس الخزائن ذات الأغراض العامة، تم تصميم Passbolt من الألف إلى الياء للتعاون: يمكنك مشاركة كلمات مرور فردية أو مجلدات كاملة مع الزملاء دون الكشف عن المفتاح الأساسي أبدًا.

استضافة Passbolt ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن قاعدة بيانات بيانات الاعتماد الخاصة بك لا تلامس أبدًا خادمًا تابعًا لجهة خارجية. أنت تتحكم في مفاتيح التشفير، وسجلات الوصول، وسياسة الاحتفاظ بالبيانات — وهو متطلب حاسم للفرق التي تخضع لالتزامات الامتثال مثل SOC 2، أو ISO 27001، أو GDPR.