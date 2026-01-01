انشر Passbolt بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير كلمات مرور مفتوح المصدر للفرق، مصمم للتعاون، باستخدام التشفير الشامل وخصوصية الاستضافة الذاتية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Passbolt
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Passbolt
Passbolt هو مدير كلمات مرور مفتوح المصدر مصمم للفرق التي تحتاج إلى تخزين بيانات الاعتماد ومشاركتها ومراجعتها بشكل آمن. يتم تشفير كل كلمة مرور تشفيرًا شاملاً باستخدام OpenPGP قبل أن تغادر المتصفح — لا يرى الخادم أبدًا أسرارك النصية الواضحة. على عكس الخزائن ذات الأغراض العامة، تم تصميم Passbolt من الألف إلى الياء للتعاون: يمكنك مشاركة كلمات مرور فردية أو مجلدات كاملة مع الزملاء دون الكشف عن المفتاح الأساسي أبدًا.
استضافة Passbolt ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن قاعدة بيانات بيانات الاعتماد الخاصة بك لا تلامس أبدًا خادمًا تابعًا لجهة خارجية. أنت تتحكم في مفاتيح التشفير، وسجلات الوصول، وسياسة الاحتفاظ بالبيانات — وهو متطلب حاسم للفرق التي تخضع لالتزامات الامتثال مثل SOC 2، أو ISO 27001، أو GDPR.
الميزات الرئيسية لـ Passbolt
التشفير الشامل
يتم تشفير جميع كلمات المرور باستخدام OpenPGP في المتصفح قبل إرسالها إلى الخادم، لذلك لا يمكن للمضيف الوصول أبدًا إلى البيانات السرية غير المشفرة.
مشاركة دقيقة
شارك كلمات المرور الفردية أو المجلدات مع مستخدمين أو مجموعات محددة، مع ضوابط وصول للقراءة أو الكتابة لكل إذن.
سجل تدقيق كامل
يتم تسجيل كل عملية وصول ومشاركة ونسخ وتحديث مع طابع زمني وهوية المستخدم، مما يمنح فرق الأمان سجلًا كاملاً لنشاط بيانات الاعتماد.
ملحق المتصفح
ملحقات رسمية لمتصفحي Chrome و Firefox تملأ بيانات الاعتماد تلقائيًا في المواقع المتطابقة مباشرة من المخزن، دون الكشف عن كلمات المرور في الحافظة.
REST API و CLI
تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة وأداة سطر الأوامر الرسمية (CLI) لفرق DevOps دمج Passbolt في نصوص التزويد البرمجية، ومسارات CI/CD، وسير عمل تدوير الأسرار.
لماذا تشغّل Passbolt على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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