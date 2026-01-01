Quickwit هو محرك بحث موزع مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust ومصمم خصيصًا لإدارة السجلات، والتتبع الموزع، وأعباء عمل المراقبة على أي نطاق. إنه يفصل الحوسبة عن التخزين، ويفهرس البيانات مباشرة إلى تخزين الكائنات حتى تتمكن الفرق من الاحتفاظ بأشهر أو سنوات من بيانات القياس عن بعد عبر الإنترنت بجزء بسيط من تكلفة مكدسات السجلات التقليدية.

تمنحك استضافة Quickwit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في مسار المراقبة الخاص بك، وتوافقًا أصليًا مع OpenTelemetry وJaeger، ومصدر بيانات Grafana — بدون تسعير لكل مضيف، أو حدود للاحتفاظ بالبيانات، أو الارتباط بمزود معين لمنصات المراقبة كخدمة (SaaS).