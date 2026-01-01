نشر Quickwit بنقرة واحدة
محرك بحث سحابي أصيل للمراقبة — بديل مفتوح المصدر لـ Datadog وElasticsearch وLoki وTempo.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Quickwit
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Quickwit
Quickwit هو محرك بحث موزع مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust ومصمم خصيصًا لإدارة السجلات، والتتبع الموزع، وأعباء عمل المراقبة على أي نطاق. إنه يفصل الحوسبة عن التخزين، ويفهرس البيانات مباشرة إلى تخزين الكائنات حتى تتمكن الفرق من الاحتفاظ بأشهر أو سنوات من بيانات القياس عن بعد عبر الإنترنت بجزء بسيط من تكلفة مكدسات السجلات التقليدية.
تمنحك استضافة Quickwit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في مسار المراقبة الخاص بك، وتوافقًا أصليًا مع OpenTelemetry وJaeger، ومصدر بيانات Grafana — بدون تسعير لكل مضيف، أو حدود للاحتفاظ بالبيانات، أو الارتباط بمزود معين لمنصات المراقبة كخدمة (SaaS).
الميزات الرئيسية لـ Quickwit
OpenTelemetry أصلي
استوعب السجلات والتتبعات مباشرة عبر OTLP gRPC و HTTP بدون حاويات جانبية أو تعيين مخطط، ثم استعلم عنها في ثوانٍ.
متوافق مع Jaeger
تتيح واجهة برمجة تطبيقات Jaeger gRPC المدمجة لواجهة مستخدم Jaeger والعملاء الحاليين الاستعلام عن التتبعات المدعومة بـ Quickwit، دون الحاجة إلى أي تغييرات في التطبيق.
بحث في جزء من الثانية
توفر الفهرسة المدعومة بـ Tantivy استعلامات نصية كاملة ومنظمة عبر تيرابايت من السجلات والنطاقات مع استجابات بزمن وصول منخفض.
الواجهة الخلفية لتخزين الكائنات
يفهرس البيانات مباشرة إلى تخزين متوافق مع S3 بحيث يكون الاحتفاظ بها رخيصًا ومرنًا — احتفظ بأشهر من بيانات القياس عن بعد دون الحاجة إلى أقراص SSD باهظة الثمن.
Grafana مصدر بيانات
تحول إضافة Grafana الرسمية Quickwit إلى مصدر من الدرجة الأولى للسجلات والتتبعات جنبًا إلى جنب مع لوحات معلومات Prometheus و Loki.
استيعاب بدون مخطط
التعيين الديناميكي يتيح لك استيعاب JSON شبه المهيكل دون تحديد مخطط مسبقًا، مع مخططات صارمة اختيارية عندما تحتاج إليها.
لماذا تشغّل Quickwit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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