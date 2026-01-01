انشر Colanode بتثبيت بنقرة واحدة.
بديل مفتوح المصدر يعتمد على التخزين المحلي أولاً لـ Slack و Notion، يجمع بين الدردشة والصفحات وقواعد البيانات في مساحة عمل واحدة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Colanode
Colanode هو مساحة عمل تعاونية مفتوحة المصدر ومتكاملة مبنية على بنية محلية أولاً. يجمع بين الدردشة الجماعية في الوقت الفعلي، وصفحات النصوص الغنية والويكي، وقواعد البيانات القابلة للتخصيص مع عروض الجدول وكانبان والتقويم، وإدارة الملفات — يغطي نفس وظائف Slack و Notion في أداة واحدة تتحكم فيها بالكامل.
يتم حفظ كل تغيير في قاعدة بيانات SQLite محلية أولاً ومزامنته مع الخادم في الخلفية، لذا يظل التطبيق سريع الاستجابة على الاتصالات غير المستقرة ويستمر في العمل دون اتصال بالإنترنت. يتم دمج التعديلات المتزامنة على الصفحات وسجلات قاعدة البيانات باستخدام CRDTs المدعومة بواسطة Yjs، مما يلغي التعارضات عندما يقوم أعضاء الفريق بالتحرير في نفس الوقت. تضمن الاستضافة الذاتية بقاء كل رسالة ومستند وملف على البنية التحتية التي تملكها دون رسوم لكل مستخدم.
الميزات الرئيسية لـ Colanode
المزامنة المحلية أولاً
يتم كتابة التغييرات إلى قاعدة بيانات SQLite محلية أولاً وتتم مزامنتها في الخلفية، لذلك يظل التطبيق سريعًا في وضع عدم الاتصال ويستعيد حالته تلقائيًا عند إعادة اتصال الخادم.
دردشة جماعية في الوقت الحقيقي
تحافظ القنوات الدائمة والرسائل المباشرة على تنظيم محادثات الفريق جنبًا إلى جنب مع مستنداتك وبيانات المشروع في نفس مساحة العمل.
صفحات النص المنسق
محرر قائم على الكتل للمستندات، والويكيات، والملاحظات — مشابه لـ Notion — مع تضمينات، وكتل تعليمات برمجية، وتسلسلات هرمية للصفحات المتداخلة للمعرفة المنظمة.
قواعد بيانات مخصصة
هيكلة المعلومات باستخدام حقول مخصصة والتبديل بين طرق عرض الجدول، وكانبان، والتقويم، مما يلغي الحاجة إلى أداة منفصلة لتتبع المشاريع أو جداول البيانات.
تحرير خالٍ من التعارض
تتيح CRDTs المدعومة بواسطة Yjs لعدة أشخاص تحرير نفس الصفحة أو السجل في وقت واحد دون الكتابة فوق التغييرات أو الحاجة إلى حل النزاعات يدويًا.
لماذا تشغّل Colanode على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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