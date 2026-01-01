Colanode هو مساحة عمل تعاونية مفتوحة المصدر ومتكاملة مبنية على بنية محلية أولاً. يجمع بين الدردشة الجماعية في الوقت الفعلي، وصفحات النصوص الغنية والويكي، وقواعد البيانات القابلة للتخصيص مع عروض الجدول وكانبان والتقويم، وإدارة الملفات — يغطي نفس وظائف Slack و Notion في أداة واحدة تتحكم فيها بالكامل.

يتم حفظ كل تغيير في قاعدة بيانات SQLite محلية أولاً ومزامنته مع الخادم في الخلفية، لذا يظل التطبيق سريع الاستجابة على الاتصالات غير المستقرة ويستمر في العمل دون اتصال بالإنترنت. يتم دمج التعديلات المتزامنة على الصفحات وسجلات قاعدة البيانات باستخدام CRDTs المدعومة بواسطة Yjs، مما يلغي التعارضات عندما يقوم أعضاء الفريق بالتحرير في نفس الوقت. تضمن الاستضافة الذاتية بقاء كل رسالة ومستند وملف على البنية التحتية التي تملكها دون رسوم لكل مستخدم.