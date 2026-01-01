انشر Svix بنقرة واحدة.
خدمة تسليم الويب هوك مفتوحة المصدر مع إعادة المحاولة التلقائية، وتوقيع الرسائل، وبوابة نقطة نهاية للعملاء قابلة للتضمين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Svix
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Svix
Svix هي منصة توصيل ويب هوك مفتوحة المصدر وجاهزة للمؤسسات، تتعامل مع كل ما يتعلق بإرسال الويب هوكس الموثوقة على نطاق واسع. تدير عمليات إعادة المحاولة التلقائية مع التراجع الأسي، ومراقبة صحة نقطة النهاية، وتوقيع الرسائل والتحقق منها، وسجل تدقيق كامل لكل محاولة تسليم — لذلك لا يتعين عليك بناء أي من هذه البنية التحتية بنفسك.
يتيح مكون بوابة قابل للتضمين لعملاء تطبيقك إدارة نقاط نهاية الويب هوك واشتراكات الأحداث الخاصة بهم بأنفسهم. تم بناء Svix بلغة Rust لتحقيق الأداء، ويعمل مع PostgreSQL وRedis، ويكشف عن واجهة برمجة تطبيقات REST مع حزم SDK رسمية لجميع اللغات الرئيسية. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي جميع بيانات الويب هوك تحت سيطرتك.
الميزات الرئيسية لـ Svix
إعادة المحاولة الأوتوماتيكية
تتم إعادة محاولة عمليات تسليم الويب هوك الفاشلة تلقائيًا مع تراجع أسي، مما يضمن وصول الرسائل إلى وجهتها حتى أثناء الانقطاعات المؤقتة.
توقيع الرسالة
يتم توقيع جميع خطافات الويب الصادرة باستخدام HMAC-SHA256 أو Ed25519، مما يسمح للمستقبلين بالتحقق تشفيرياً من صحة كل رسالة.
بوابة قابلة للتضمين
وفّر بوابة إدارة webhook جاهزة يمكن لعملائك استخدامها لتسجيل نقاط النهاية والاشتراك في الأحداث — لا تتطلب واجهة مستخدم مخصصة.
سجل تدقيق التسليم
كل محاولة تسليم يتم تسجيلها مع تفاصيل الطلب والاستجابة الكاملة، مما يسهل تصحيح الإخفاقات وإعادة تشغيل الأحداث الفائتة.
متعدد اللغات SDKs
تتيح لك حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية للعميل، الخاصة بلغات Python و TypeScript و Go و Java و Ruby و C#، دمج Svix في أي نظام خلفي في دقائق.
لماذا تشغّل Svix على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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