نشر Huginn بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة أتمتة ذاتية الاستضافة لبناء وكلاء مراقبة ذكية تراقب الويب وتتصرف نيابة عنك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Huginn
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Huginn
Huginn هي منصة أتمتة مفتوحة المصدر تتيح لك بناء وكلاء لمراقبة مواقع الويب، وتتبع تغييرات البيانات، وتجميع المحتوى، وتنفيذ مهام سير عمل متعددة الخطوات — كل ذلك على البنية التحتية الخاصة بك. فكر في الأمر كـ IFTTT أو Zapier مستضاف ذاتيًا بدون قيود على المعدل وبدون رسوم اشتراك. يمكن للوكلاء مراقبة الأحداث، وتحويل وتوجيه البيانات بين الخدمات، وإرسال الإشعارات، وتنسيق مسارات العمل المعقدة من خلال واجهة ويب مرئية.
تشغيل Huginn على VPS الخاص بك يعني أن مهام سير العمل المؤتمتة تُنفذ بشكل موثوق على مدار الساعة مع وصول كامل إلى الأنظمة الداخلية ومصادر البيانات الخاصة التي لا يمكن لخدمات الأتمتة المستندة إلى السحابة الوصول إليها، مع الحفاظ على مفاتيح API ومنطق العمل الخاص بك تحت سيطرتك بالكامل.
الميزات الرئيسية لـ Huginn
منشئ وكيل مخصص
إنشاء وكلاء للمراقبة والأتمتة من خلال واجهة مرئية دون كتابة تعليمات برمجية، وربط خدمات الويب ومصادر البيانات بسير العمل.
مراقبة الموقع
تتبع تغييرات المحتوى على أي موقع ويب وتفعيل الإجراءات عندما تنخفض الأسعار أو تظهر الأخبار أو يتم اكتشاف كلمات رئيسية محددة.
تنفيذ مجدول
قم بتشغيل الوكلاء وفق جداول زمنية شبيهة بـ cron أو قم بتشغيلهم بواسطة الأحداث، مما يضمن أن الأتمتة الحساسة للوقت لا تفوت فرصتها أبدًا.
تحويل البيانات
تصفية البيانات وتحليلها وإعادة تنسيقها بين الخطوات باستخدام عوامل تحويل مدمجة تتعامل مع أنماط JSON و XML والتعبيرات النمطية.
دعم متعدد المستخدمين
تتيح الأذونات المستندة إلى الدور للفرق مشاركة مهام سير عمل الأتمتة والتعاون فيها دون الكشف عن بيانات اعتماد الوكيل الحساسة.
لماذا تشغّل Huginn على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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