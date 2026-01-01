نشر MiroFish بنقرة واحدة.
محرك تنبؤ بالذكاء الاصطناعي يستخدم محاكاة سرب متعدد الوكلاء للتنبؤ بالنتائج الاجتماعية والسوقية الواقعية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MiroFish
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MiroFish
MiroFish هو محرك تنبؤ بالذكاء الاصطناعي مبني على إطار عمل محاكاة الوكلاء المتعددين OASIS. يقوم بإنشاء عوالم رقمية متوازية يقطنها آلاف من وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكل منهم شخصيات مستقلة، وذاكرة طويلة المدى مدعومة بواسطة Zep Cloud، ومنطق سلوكي. يمكن للمستخدمين إدخال أحداث العالم الحقيقي كبيانات أولية ومراقبة كيفية استجابة المجموعات السكانية المحاكاة — مما ينتج عنه تنبؤات بالنتائج لاتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحركات السوق، وتأثيرات السياسات.
تمنحك استضافة MiroFish ذاتيًا قدرة حوسبة مخصصة للمحاكاة كثيفة الموارد وتحافظ على معلومات الأعمال الحساسة، والإشارات المالية، وتحليلات ما قبل الإصدار بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. كما تحتفظ بالتحكم الكامل في اختيار مزود LLM وتحسين التكلفة.
الميزات الرئيسية لـ MiroFish
محاكاة متعددة الوكلاء
يتفاعل آلاف من وكلاء الذكاء الاصطناعي ذوي الشخصيات الفريدة والذاكرة المستمرة في عوالم رقمية متوازية، مما ينتج عنه ديناميكيات اجتماعية ناشئة.
نمذجة المنصة الاجتماعية
يحاكي بيئات شبيهة بتويتر وريديت مع إمكانية النشر والتعليق والمتابعة وإعادة النشر لتعكس سلوك المنصات الحقيقية.
أدوات التحكم الشاملة
قم بحقن المتغيرات وأحداث الأخبار العاجلة من منظور شامل لمراقبة كيفية تفاعل السكان المحاكين في الوقت الفعلي.
تقارير آلية
تلخص تقارير التحليل التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي نتائج المحاكاة والتنبؤات، مما يقلل من التفسير اليدوي لتفاعلات الوكلاء المعقدة.
واجهة خلفية مرنة لـ LLM
يعمل مع OpenAI أو أي مزود متوافق مع واجهة برمجة تطبيقات OpenAI، مما يتيح لك تبديل النماذج لتحقيق التوازن بين جودة المحاكاة والتكلفة.
لماذا تشغّل MiroFish على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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