نشر Traduora بنقرة واحدة.
منصة إدارة ترجمة مستضافة ذاتيًا للفرق، مع واجهة برمجة تطبيقات REST، ووصول قائم على الأدوار، واستيراد/تصدير متعدد التنسيقات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Traduora
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Traduora
Traduora هي منصة لإدارة الترجمة ذاتية الاستضافة مصممة لفرق التطوير التي تدير التوطين عبر لغات متعددة. توفر واجهة ويب نظيفة لتنظيم مشاريع الترجمة، مع دعم الاستيراد والتصدير لتنسيقات JSON و YAML و CSV.
استضافة Traduora ذاتيًا على VPS يحافظ على خصوصية جميع بيانات التوطين الخاصة بك ويتكامل مباشرة مع مسارات CI/CD عبر واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة به. يتيح لك التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار دعوة المترجمين والمراجعين والمطورين بأذونات مناسبة، بينما يتتبع سجل الترجمة كل تغيير يتم إجراؤه على سلسلة نصية.
الميزات الرئيسية لـ Traduora
تكامل REST API
أتمتة استيراد وتصدير الترجمات في مسار CI/CD الخاص بك باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة دون تدخل يدوي.
تصدير متعدد التنسيقات
صدّر الترجمات بصيغ JSON و YAML و CSV وصيغ أخرى لإسقاطها مباشرة في أي إطار عمل أو نظام بناء.
الوصول المستند إلى الدور
امنح المطورين والمترجمين والمراجعين مستويات أذونات مختلفة للحفاظ على تنظيم المشاريع وأمانها.
سجل الترجمة
يتم تتبع كل تغيير لسلسلة ترجمة، مما يتيح لك تدقيق التعديلات والعودة إلى الإصدارات السابقة.
لماذا تشغّل Traduora على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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