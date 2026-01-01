انشر جالاكسي بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ويب مفتوحة المصدر لتحليلات المعلوماتية الحيوية التي يمكن الوصول إليها والقابلة للتكرار وسير عمل العلوم كثيفة البيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Galaxy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Galaxy
Galaxy هي منصة ويب مفتوحة المصدر تتيح للباحثين تشغيل ومشاركة وإعادة إنتاج التحليلات الطبية الحيوية كثيفة البيانات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يستخدمه آلاف المختبرات حول العالم، وهو يجمع آلاف أدوات سطر الأوامر خلف واجهة متصفح موحدة ليتمكن العلماء من بناء مسارات عمل معقدة للمعلوماتية الحيوية، وتتبع كل معلمة، وإعادة تشغيل نفس التحليل بالضبط بعد أشهر.
تتيح لك استضافة Galaxy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات التسلسل الحساسة، ومجموعات المرضى، وسير العمل غير المنشور بالكامل تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل مهمة وبدون انتظار في قائمة انتظار الخادم المشترك. يوفر هذا القالب حاوية واحدة شاملة مع Galaxy وPostgreSQL وnginx مهيأة مسبقًا لنشر فوري أحادي المستأجر.
الميزات الرئيسية لـ Galaxy
سير عمل قابلة للتكرار
التقط كل أداة ومعلمة وإصدار مجموعة بيانات بحيث يمكن إعادة تشغيل أي تحليل بتطابق تام بعد أشهر أو سنوات.
محرر مسار عمل مرئي
أنشئ مسارات عمل معلوماتية حيوية متعددة الخطوات على لوحة سحب وإفلات دون الحاجة إلى كتابة نصوص برمجية في Bash أو Snakemake.
آلاف الأدوات
قم بتثبيت أدوات معتمدة من مستودع أدوات Galaxy التي تغطي علم الجينوم، وعلم البروتينات، وعلم الأيض، والتصوير، والتعلم الآلي.
دفاتر الملاحظات التفاعلية
قم بتشغيل Jupyter و RStudio والبيئات التفاعلية الأخرى مباشرةً من سجلات Galaxy ومجموعات البيانات الخاصة بك.
السجلات والمشاركة
نظّم كل عملية تحليل في سجل إصدارات يمكن مشاركته أو نشره أو استيراده من قبل المتعاونين بنقرة واحدة.
Conda حل التبعيات
تقوم الأدوات بحل تبعياتها تلقائيًا عبر Conda و BioContainers، مما يلغي تعارضات البيئة.
لماذا تشغّل Galaxy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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