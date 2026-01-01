Galaxy هي منصة ويب مفتوحة المصدر تتيح للباحثين تشغيل ومشاركة وإعادة إنتاج التحليلات الطبية الحيوية كثيفة البيانات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يستخدمه آلاف المختبرات حول العالم، وهو يجمع آلاف أدوات سطر الأوامر خلف واجهة متصفح موحدة ليتمكن العلماء من بناء مسارات عمل معقدة للمعلوماتية الحيوية، وتتبع كل معلمة، وإعادة تشغيل نفس التحليل بالضبط بعد أشهر.

تتيح لك استضافة Galaxy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات التسلسل الحساسة، ومجموعات المرضى، وسير العمل غير المنشور بالكامل تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل مهمة وبدون انتظار في قائمة انتظار الخادم المشترك. يوفر هذا القالب حاوية واحدة شاملة مع Galaxy وPostgreSQL وnginx مهيأة مسبقًا لنشر فوري أحادي المستأجر.