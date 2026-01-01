انشر Isso بنقرة واحدة.
خادم تعليقات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا للمدونات والمواقع الثابتة، خالٍ من تتبع الطرف الثالث.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Isso
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Isso
Isso هو خادم تعليقات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مصمم كبديل يحترم الخصوصية لـ Disqus والخدمات المماثلة التابعة لجهات خارجية. يقوم بتخزين جميع التعليقات في قاعدة بيانات SQLite على الخادم الخاص بك، مما يلغي وحدات بكسل التتبع التابعة لجهات خارجية والتبعيات الخارجية لـ JavaScript من متصفحات زوار موقعك.
على عكس خدمات التعليقات السحابية التي تحقق أرباحًا من بيانات المستخدمين، يحتفظ Isso بتعليقات قرائك على بنية تحتية تملكها. وهو يدعم تنسيق Markdown، وترابط التعليقات، وإشعارات البريد الإلكتروني، وقوائم انتظار الإشراف، وواجهة إدارة مدمجة — كل ما يلزم لإعداد تعليقات احترافي دون التنازل عن الخصوصية الذي تفرضه الخدمات المستضافة.
الميزات الرئيسية لـ Isso
الخصوصية بشكل افتراضي
تُخزّن جميع التعليقات في قاعدة بيانات SQLite الخاصة بك، بدون أي نصوص برمجية تتبع من طرف ثالث أو تحليلات يتم حقنها في متصفحات زوارك.
Markdown في التعليقات
يمكن للقراء تنسيق تعليقاتهم باستخدام Markdown، بما في ذلك الخط العريض والمائل والروابط وكتل التعليمات البرمجية، دون أي إعدادات إضافية.
إشعارات البريد الإلكتروني
تلقي تنبيهات البريد الإلكتروني للتعليقات والردود الجديدة عبر SMTP، مما يبقيك على اطلاع دون الحاجة إلى أن يقوم القراء بإنشاء حسابات.
إشراف التعليقات
احتفظ بالتعليقات في قائمة انتظار الإشراف قبل النشر، مع الموافقة التلقائية الاختيارية لعناوين البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها مسبقًا.
واجهة مسؤول الويب
تتيح لك واجهة المستخدم الإدارية المدمجة والمحمية بكلمة مرور الموافقة على أي تعليق أو تعديله أو حذفه دون لمس قاعدة البيانات مباشرة.
لماذا تشغّل Isso على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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