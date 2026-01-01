Isso هو خادم تعليقات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مصمم كبديل يحترم الخصوصية لـ Disqus والخدمات المماثلة التابعة لجهات خارجية. يقوم بتخزين جميع التعليقات في قاعدة بيانات SQLite على الخادم الخاص بك، مما يلغي وحدات بكسل التتبع التابعة لجهات خارجية والتبعيات الخارجية لـ JavaScript من متصفحات زوار موقعك.

على عكس خدمات التعليقات السحابية التي تحقق أرباحًا من بيانات المستخدمين، يحتفظ Isso بتعليقات قرائك على بنية تحتية تملكها. وهو يدعم تنسيق Markdown، وترابط التعليقات، وإشعارات البريد الإلكتروني، وقوائم انتظار الإشراف، وواجهة إدارة مدمجة — كل ما يلزم لإعداد تعليقات احترافي دون التنازل عن الخصوصية الذي تفرضه الخدمات المستضافة.