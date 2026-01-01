نشر Forgejo بنقرة واحدة.
خدمة Git خفيفة الوزن ذاتية الاستضافة مع واجهة ويب كاملة، وطلبات السحب، وتتبع المشكلات، وخطوط أنابيب CI/CD.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Forgejo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Forgejo
Forgejo هي خدمة Git ذاتية الاستضافة ومدفوعة بالمجتمع، نشأت كنسخة متفرعة من Gitea مع تركيز قوي على الشفافية وتمكين المستخدمين. توفر كل ما تحتاجه الفرق لاستضافة مشاريع البرمجيات والتعاون فيها وإدارتها — بدءًا من إدارة المستودعات ومراجعة التعليمات البرمجية وصولاً إلى تتبع المشكلات، والويكي، وإجراءات CI/CD المدمجة — في حزمة خفيفة الوزن وفعالة من حيث الموارد تعمل بشكل مريح على خادم VPS صغير.
استضافة بنية Git التحتية الخاصة بك باستخدام Forgejo تعني الملكية الكاملة لرمز المصدر الخاص بك، وعدم الاعتماد على منصات خارجية، والامتثال الكامل لمتطلبات إقامة البيانات. تحصل على ميزات تعاون على مستوى المؤسسات بدون تسعير لكل مستخدم أو خطر تغييرات السياسة من قبل مزودي الخدمات الخارجيين التي قد تحرم فريقك من الوصول إلى مستودعاتهم الخاصة.
الميزات الرئيسية لـ Forgejo
استضافة Git كاملة
استضف المستودعات مع إمكانية الوصول عبر SSH و HTTPS، وحماية الفروع، وعارض فروقات (diff) قائم على الويب لمراجعة التعليمات البرمجية.
طلبات السحب & المراجعات
سير عمل مراجعة الكود المنظم مع التعليقات المضمنة، ومتطلبات الموافقة، واستراتيجيات الدمج لمراقبة الجودة.
تتبع المشكلات
متعقب مشاكل مدمج مع تسميات ومراحل ولوحات مشاريع لإدارة العمل جنبًا إلى جنب مع الكود الذي يتعلق به.
إجراءات CI/CD المضمنة
أتمتة متوافقة مع GitHub Actions تتيح لك تشغيل الاختبارات وعمليات النشر مباشرة في Forgejo بدون خدمات CI خارجية.
سجل الحزم
استضف صور Docker وحزم NPM ومكونات أخرى في نفس المنصة مثل شفرة المصدر الخاصة بك لسلسلة توريد موحدة.
دعم الاتحاد
يتيح الاتحاد القائم على ActivityPub التعاون عبر المنصات، مما يقلل الاعتماد على أي مزود استضافة مركزي واحد.
لماذا تشغّل Forgejo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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