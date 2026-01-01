Friendica هي واحدة من أقدم وأكثر الشبكات الاجتماعية المستضافة ذاتيًا قابلية للتشغيل البيني في الفيدفيرس. تتحد في نفس الوقت عبر ActivityPub و Diaspora وبروتوكول DFRN الخاص بها — مما يعني أن نسخة Friendica الخاصة بك يمكنها الاتصال بـ Mastodon و Misskey و Pixelfed وعقد Diaspora وعشرات الشبكات الأخرى من حساب واحد. على عكس المنصات الأحدث التي تركز على بروتوكول واحد، تم تصميم Friendica خصيصًا لتحقيق أقصى مدى للاتحاد عبر الويب الاجتماعي اللامركزي بأكمله.

تشغيل Friendica على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ملكية كاملة لهويتك الاجتماعية وبياناتك. أنت تختار القواعد، وتقرر الشبكات التي ستتحد معها، وتحتفظ بجميع المنشورات وجهات الاتصال والوسائط تحت سيطرتك المباشرة — بدون إعلانات وبدون منصة يمكن أن تختفي أو تغير شروطها غدًا.