انشر فرينديكا بنقرة واحدة.
شبكة اجتماعية فيديفيرس ناضجة ومستضافة ذاتيًا تتحد مع ماستودون، دياسبورا، أكتيفيتي بوب، والمزيد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Friendica
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Friendica
Friendica هي واحدة من أقدم وأكثر الشبكات الاجتماعية المستضافة ذاتيًا قابلية للتشغيل البيني في الفيدفيرس. تتحد في نفس الوقت عبر ActivityPub و Diaspora وبروتوكول DFRN الخاص بها — مما يعني أن نسخة Friendica الخاصة بك يمكنها الاتصال بـ Mastodon و Misskey و Pixelfed وعقد Diaspora وعشرات الشبكات الأخرى من حساب واحد. على عكس المنصات الأحدث التي تركز على بروتوكول واحد، تم تصميم Friendica خصيصًا لتحقيق أقصى مدى للاتحاد عبر الويب الاجتماعي اللامركزي بأكمله.
تشغيل Friendica على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ملكية كاملة لهويتك الاجتماعية وبياناتك. أنت تختار القواعد، وتقرر الشبكات التي ستتحد معها، وتحتفظ بجميع المنشورات وجهات الاتصال والوسائط تحت سيطرتك المباشرة — بدون إعلانات وبدون منصة يمكن أن تختفي أو تغير شروطها غدًا.
الميزات الرئيسية لـ Friendica
اتحاد عالمي
يتصل في نفس الوقت بشبكات ActivityPub و Diaspora و DFRN — تابع وتفاعل مع مستخدمي Mastodon و Misskey و Pixelfed و Diaspora من حساب واحد.
تنسيقات منشورات غنية
يدعم المنشورات الطويلة مع تنسيق BBCode و Markdown الكامل، والصور المضمنة، والمرفقات، واستطلاعات الرأي — يتجاوز بكثير حد الـ 500 حرف لمنصات التدوين المصغر.
جهات اتصال تضع الخصوصية في المقام الأول
ضوابط دقيقة للجمهور لكل منشور — شارك مع الجميع، أو مجموعات اتصال محددة، أو أفراد — مما يمنحك خصوصية على مستوى Mastodon مع آليات المجموعات على غرار فيسبوك.
قنوات المنتدى والمجموعات
إنشاء حسابات منتدى قائمة على المواضيع يمكن لأي مستخدم في الفيديفيرس الانضمام إليها، مما يتيح مناقشات مجتمعية مترابطة عبر حدود الشبكة.
الأحداث والتقويم
إنشاء أحداث مدمج مع خاصية الرد (RSVP) وتقويم شخصي يتزامن عبر جهات الاتصال الموحدة، وهو مفيد لتنسيق المجتمع بدون أدوات خارجية.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع Friendica باستخدام الإضافات الرسمية لمصادقة LDAP، وتخزين S3، وإشعارات الدفع، وموفري OAuth إضافيين، والنشر المشترك إلى منصات أخرى.
لماذا تشغّل Friendica على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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