يحول Tunarr الأفلام والبرامج والمقاطع الموجودة بالفعل في مكتبات Plex أو Jellyfin أو Emby الخاصة بك إلى قنوات تلفزيونية مباشرة مجدولة تتصرف مثل قائمة قنوات الكابل التقليدية. من خلال واجهة قائمة على المتصفح، يمكنك برمجة الفترات الزمنية، وإنشاء تبديلات دورية وكتل، وإدراج مواد تعبئة في منتصف الإعلان، وتنظيم قنوات ذات طابع خاص — ثم عرض النتيجة كموالف متوافق مع HDHomeRun أو قائمة تشغيل M3U يمكن لأي عميل IPTV تشغيلها.

بصفته الخلف الحديث لـ dizqueTV، تمت إعادة كتابة Tunarr على خادم أسرع بواجهة مستخدم ويب جديدة، وتحويل ترميز FFmpeg أصلي، وصيانة مستمرة. تتيح استضافة Tunarr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) إمكانية الوصول إلى الموالف من أي مكان، وتشغيل قنواتك على مدار الساعة دون شغل جهاز منزلي، ولا يمس الملفات الأصلية في خوادم الوسائط الخاصة بك أبدًا.