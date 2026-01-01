انشر Tunarr بتثبيت بنقرة واحدة.
أنشئ قنوات تلفزيونية مباشرة مخصصة من مكتبات Plex و Jellyfin و Emby الخاصة بك مع محاكاة HDHomeRun.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Tunarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Tunarr
يحول Tunarr الأفلام والبرامج والمقاطع الموجودة بالفعل في مكتبات Plex أو Jellyfin أو Emby الخاصة بك إلى قنوات تلفزيونية مباشرة مجدولة تتصرف مثل قائمة قنوات الكابل التقليدية. من خلال واجهة قائمة على المتصفح، يمكنك برمجة الفترات الزمنية، وإنشاء تبديلات دورية وكتل، وإدراج مواد تعبئة في منتصف الإعلان، وتنظيم قنوات ذات طابع خاص — ثم عرض النتيجة كموالف متوافق مع HDHomeRun أو قائمة تشغيل M3U يمكن لأي عميل IPTV تشغيلها.
بصفته الخلف الحديث لـ dizqueTV، تمت إعادة كتابة Tunarr على خادم أسرع بواجهة مستخدم ويب جديدة، وتحويل ترميز FFmpeg أصلي، وصيانة مستمرة. تتيح استضافة Tunarr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) إمكانية الوصول إلى الموالف من أي مكان، وتشغيل قنواتك على مدار الساعة دون شغل جهاز منزلي، ولا يمس الملفات الأصلية في خوادم الوسائط الخاصة بك أبدًا.
الميزات الرئيسية لـ Tunarr
قنوات متعددة المصادر
اسحب البرامج من Plex و Jellyfin و Emby إلى قناة افتراضية واحدة دون نسخ أو إعادة ترميز ملفات الوسائط الأساسية.
محاكاة HDHomeRun
يقوم Tunarr بمحاكاة موالف شبكة HDHomeRun بحيث يتعرف عليه Plex DVR و Jellyfin Live TV و Channels DVR والعملاء الآخرون تلقائيًا.
جدولة متقدمة
برمجة القنوات بفتحات زمنية، وخلط عشوائي، وخلط الكتل، وتشكيلات مواضيعية يمكن أن تتكرر لأيام أو أسابيع في كل مرة.
حشو منتصف المقطع
أدخل الإعلانات التجارية أو الفواصل أو الإعلانات البينية بين البرامج لإعادة إحساس البث الأصيل على كل قناة.
FFmpeg تحويل الترميز
تحول خطوط أنابيب FFmpeg المدمجة البرامج وتجمعها فورًا، مع تسريع اختياري للأجهزة على وحدات معالجة الرسوميات المدعومة.
إخراج قائمة تشغيل M3U
تصدير كل قناة كقائمة تشغيل M3U للتشغيل في VLC و Kodi و Tivimate وأي عميل IPTV آخر متوافق مع المعايير.
لماذا تشغّل Tunarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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