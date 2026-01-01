خصم يصل إلى 69% على Tunarr

انشر Tunarr بتثبيت بنقرة واحدة.

أنشئ قنوات تلفزيونية مباشرة مخصصة من مكتبات Plex و Jellyfin و Emby الخاصة بك مع محاكاة HDHomeRun.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Tunarr بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Tunarr

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Tunarr

يحول Tunarr الأفلام والبرامج والمقاطع الموجودة بالفعل في مكتبات Plex أو Jellyfin أو Emby الخاصة بك إلى قنوات تلفزيونية مباشرة مجدولة تتصرف مثل قائمة قنوات الكابل التقليدية. من خلال واجهة قائمة على المتصفح، يمكنك برمجة الفترات الزمنية، وإنشاء تبديلات دورية وكتل، وإدراج مواد تعبئة في منتصف الإعلان، وتنظيم قنوات ذات طابع خاص — ثم عرض النتيجة كموالف متوافق مع HDHomeRun أو قائمة تشغيل M3U يمكن لأي عميل IPTV تشغيلها.

بصفته الخلف الحديث لـ dizqueTV، تمت إعادة كتابة Tunarr على خادم أسرع بواجهة مستخدم ويب جديدة، وتحويل ترميز FFmpeg أصلي، وصيانة مستمرة. تتيح استضافة Tunarr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) إمكانية الوصول إلى الموالف من أي مكان، وتشغيل قنواتك على مدار الساعة دون شغل جهاز منزلي، ولا يمس الملفات الأصلية في خوادم الوسائط الخاصة بك أبدًا.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Tunarr

قنوات متعددة المصادر

اسحب البرامج من Plex و Jellyfin و Emby إلى قناة افتراضية واحدة دون نسخ أو إعادة ترميز ملفات الوسائط الأساسية.

محاكاة HDHomeRun

يقوم Tunarr بمحاكاة موالف شبكة HDHomeRun بحيث يتعرف عليه Plex DVR و Jellyfin Live TV و Channels DVR والعملاء الآخرون تلقائيًا.

جدولة متقدمة

برمجة القنوات بفتحات زمنية، وخلط عشوائي، وخلط الكتل، وتشكيلات مواضيعية يمكن أن تتكرر لأيام أو أسابيع في كل مرة.

حشو منتصف المقطع

أدخل الإعلانات التجارية أو الفواصل أو الإعلانات البينية بين البرامج لإعادة إحساس البث الأصيل على كل قناة.

FFmpeg تحويل الترميز

تحول خطوط أنابيب FFmpeg المدمجة البرامج وتجمعها فورًا، مع تسريع اختياري للأجهزة على وحدات معالجة الرسوميات المدعومة.

إخراج قائمة تشغيل M3U

تصدير كل قناة كقائمة تشغيل M3U للتشغيل في VLC و Kodi و Tivimate وأي عميل IPTV آخر متوافق مع المعايير.

لماذا تشغّل Tunarr على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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