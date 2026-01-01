Glance هي لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا، مبنية بلغة Go، تجمع تدفقات معلوماتك المهمة في صفحة واحدة قابلة للتخصيص. تدعم مجموعة واسعة من الودجات — خلاصات RSS، توقعات الطقس، Hacker News، Reddit، قنوات YouTube، إحصائيات الخادم، حالة حاويات Docker، والمزيد — وكلها تتحدث في الوقت الفعلي مع بصمة موارد ضئيلة.

استضافة Glance على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية خلاصات بياناتك الشخصية ويسمح بالاندماج مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات الداخلية التي لا يمكن الوصول إليها من البدائل المستضافة سحابيًا. يتم إنشاء إعدادات افتراضية تلقائيًا عند التشغيل الأول حتى تتمكن من الوصول إلى لوحة تحكم عاملة فور النشر.