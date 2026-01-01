نشر Glance بنقرة واحدة.
لوحة تحكم خفيفة الوزن مستضافة ذاتيًا تجمع خلاصات RSS والطقس وإحصائيات الخادم والمزيد في عرض واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Glance
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Glance
Glance هي لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا، مبنية بلغة Go، تجمع تدفقات معلوماتك المهمة في صفحة واحدة قابلة للتخصيص. تدعم مجموعة واسعة من الودجات — خلاصات RSS، توقعات الطقس، Hacker News، Reddit، قنوات YouTube، إحصائيات الخادم، حالة حاويات Docker، والمزيد — وكلها تتحدث في الوقت الفعلي مع بصمة موارد ضئيلة.
استضافة Glance على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية خلاصات بياناتك الشخصية ويسمح بالاندماج مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات الداخلية التي لا يمكن الوصول إليها من البدائل المستضافة سحابيًا. يتم إنشاء إعدادات افتراضية تلقائيًا عند التشغيل الأول حتى تتمكن من الوصول إلى لوحة تحكم عاملة فور النشر.
الميزات الرئيسية لـ Glance
تجميع خلاصات موحد
اسحب خلاصات RSS ومنشورات Reddit وأخبار Hacker News وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي إلى عرض لوحة تحكم واحد قابل للتمرير.
مراقبة الخوادم والحاويات
راقب حالة حاويات Docker ومقاييس الخادم جنبًا إلى جنب مع خلاصات المحتوى الخاصة بك دون التبديل بين الأدوات.
مكتبة ودجات واسعة
التقويم، الطقس، بيانات السوق، قنوات يوتيوب، وبثوث تويتش متاحة كأدوات قابلة للتكوين.
ثنائي Go خفيف الوزن
تم بناؤه بلغة Go لاستهلاك أدنى من الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية، ويعمل Glance بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى على خادم افتراضي خاص مشترك (VPS).
تكاملات واجهة برمجة التطبيقات المخصصة
ربط واجهات برمجة التطبيقات الداخلية ومصادر البيانات الخاصة لعرض المقاييس الخاصة التي لا يمكن للوحات المعلومات المستضافة الوصول إليها.
لماذا تشغّل Glance على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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