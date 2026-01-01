eXeLearning هو بيئة تأليف مرخصة بترخيص AGPL يستخدمها المعلمون ومصممو التعليم لبناء محتوى تعليمي تفاعلي دون الحاجة لكتابة أي كود. بدعم من وزارة التعليم الإسبانية وشبكة من الإدارات الإقليمية، يركز على إنتاج موارد قائمة على المعايير تعمل في أي نظام لإدارة التعلم.

تُبقي استضافة eXeLearning ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مواد الدورة التدريبية، والمخرجات الموجهة للطلاب، وبيانات اعتماد التأليف بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. يمكن للفرق التعاون في الوقت الفعلي، ونشر المخرجات إلى Moodle أو أي نظام لإدارة التعلم (LMS)، وتجنب قيود الترخيص ومخاوف إقامة البيانات لخدمات التأليف السحابية.