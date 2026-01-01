انشر eXeLearning بنقرة واحدة
أداة تأليف مفتوحة المصدر لإنشاء موارد تعليمية تفاعلية بصيغتي SCORM و HTML5.
اختر باقة VPS المناسبة لـ eXeLearning
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام eXeLearning
eXeLearning هو بيئة تأليف مرخصة بترخيص AGPL يستخدمها المعلمون ومصممو التعليم لبناء محتوى تعليمي تفاعلي دون الحاجة لكتابة أي كود. بدعم من وزارة التعليم الإسبانية وشبكة من الإدارات الإقليمية، يركز على إنتاج موارد قائمة على المعايير تعمل في أي نظام لإدارة التعلم.
تُبقي استضافة eXeLearning ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مواد الدورة التدريبية، والمخرجات الموجهة للطلاب، وبيانات اعتماد التأليف بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. يمكن للفرق التعاون في الوقت الفعلي، ونشر المخرجات إلى Moodle أو أي نظام لإدارة التعلم (LMS)، وتجنب قيود الترخيص ومخاوف إقامة البيانات لخدمات التأليف السحابية.
الميزات الرئيسية لـ eXeLearning
iDevices تفاعلية
مكونات قابلة للتضمين للاختبارات ودراسات الحالة والوسائط المتعددة والأنشطة التأملية تحول المحتوى الثابت إلى دروس تفاعلية منظمة.
تصدير SCORM و HTML5
انشر الدورات التدريبية كحزم SCORM، أو محتوى IMS، أو مواقع HTML5 مستقلة بحيث تعمل في أي نظام إدارة تعلم (LMS) أو على استضافة ويب عادية.
تعاون في الوقت الحقيقي
يمكن لعدة مؤلفين تحرير نفس المشروع في وقت واحد من خلال مزامنة Yjs WebSocket المدمجة، مما يعكس سير عمل محررات المستندات الحديثة.
تكامل Moodle
ادفع الدورات التدريبية المكتملة مباشرة إلى Moodle كأنشطة جاهزة للنشر، مما يلغي خطوة التحميل اليدوي بين التأليف والنشر.
واجهة متعددة اللغات
الدعم الأصلي للغات الإنجليزية والإسبانية والكتالونية والباسكية والجاليكية والفالنسية والإسبرانتو يجعله مناسبًا لبرامج التعليم الإقليمية وثنائية اللغة.
معايير مفتوحة ومتاحة
المحتوى المُنشأ يتبع إرشادات إمكانية الوصول إلى الويب والتنسيقات المفتوحة، مما يضمن بقاء الموارد قابلة للاستخدام والنقل لسنوات قادمة.
لماذا تشغّل eXeLearning على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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