انشر iTop بنقرة واحدة.
منصة ITSM و CMDB مفتوحة المصدر لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وسير عمل الدعم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ iTop
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام iTop
iTop (بوابة عمليات تكنولوجيا المعلومات) هو منصة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات مفتوحة المصدر بالكامل وقائمة على الويب، مبنية حول أفضل ممارسات ITIL. تجمع بين قاعدة بيانات قوية لإدارة التكوين مع وحدات مكتب المساعدة، وإدارة الحوادث، والمشكلات، والتغيير، والخدمات — كل ذلك في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.
على عكس أدوات ITSM كخدمة (SaaS) التي تفرض رسومًا لكل وكيل، يمنحك استضافة iTop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بك تحكمًا كاملاً في بياناتك وتخصيصها وتكاملاتها. يمكنك توسيع iTop من خلال الإضافات من iTop Hub لتكييفه مع سير عملك التشغيلي المحدد.
الميزات الرئيسية لـ iTop
CMDB متكامل
تتبع جميع أصول تكنولوجيا المعلومات وعلاقاتها في قاعدة بيانات قابلة للتخصيص بالكامل مع تحليل التأثير الرسومي.
الحوادث ومكتب المساعدة
التعامل مع تذاكر الدعم مع تتبع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وإشعارات المستخدمين، وسجل تدقيق كامل لكل إجراء تم اتخاذه.
إدارة التغيير
خطط ووافق على التغييرات باستخدام سير عمل منظم يحافظ على بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك مستقرة وقابلة للتتبع.
كتالوج الخدمات
حدد وأدر عروض الخدمات والعقود وأهداف اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) عبر مؤسسة تكنولوجيا المعلومات بأكملها.
قابل للتوسيع عبر الإضافات
وسّع iTop بإضافات مجتمعية وتجارية من iTop Hub دون تعديل الكود الأساسي.
لماذا تشغّل iTop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."