iTop (بوابة عمليات تكنولوجيا المعلومات) هو منصة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات مفتوحة المصدر بالكامل وقائمة على الويب، مبنية حول أفضل ممارسات ITIL. تجمع بين قاعدة بيانات قوية لإدارة التكوين مع وحدات مكتب المساعدة، وإدارة الحوادث، والمشكلات، والتغيير، والخدمات — كل ذلك في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.

على عكس أدوات ITSM كخدمة (SaaS) التي تفرض رسومًا لكل وكيل، يمنحك استضافة iTop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بك تحكمًا كاملاً في بياناتك وتخصيصها وتكاملاتها. يمكنك توسيع iTop من خلال الإضافات من iTop Hub لتكييفه مع سير عملك التشغيلي المحدد.