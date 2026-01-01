نشر PieFed بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تجميع روابط ونقاش اتحادية على غرار ريديت، مزودة بأدوات إشراف متقدمة وقابلية تشغيل بيني مع ActivityPub.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PieFed
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PieFed
PieFed هو مجمع روابط ومناقشات موزع مفتوح المصدر — بديل لـ Lemmy و Mbin مكتوب بلغة بايثون باستخدام Flask. يتصل بـ Fediverse الأوسع عبر ActivityPub حتى يتمكن المستخدمون على Lemmy و Mbin و Mastodon والخوادم المتوافقة الأخرى من الاشتراك في المجتمعات التي تستضيفها، ويمكن لأعضائك متابعة المجتمعات في أي مكان.
يتميز PieFed بتركيز قوي على صحة المجتمع: مستويات الثقة المدمجة، تحذيرات المحتوى، تنظيم الخلاصة بناءً على الموضوع، وأدوات الإشراف الدقيقة هي جوهر المنصة وليست إضافات ملحقة. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي ملكية المحتوى، وسياسة الإشراف، وبيانات الأعضاء تحت سيطرتك الكاملة بدون تلاعب خوارزمي بالخلاصات أو قيود على المنصة.
الميزات الرئيسية لـ PieFed
اتحاد أكتيفيتي بوب
يتوافق مع Lemmy و Mbin و Mastodon وخدمات Fediverse الأخرى حتى تصل مجتمعاتك إلى المستخدمين عبر الشبكة دون تقييدهم بمنصة واحدة.
إشراف من الدرجة الأولى
مستويات الثقة، وقوائم انتظار البلاغات، وتحذيرات المحتوى، والقواعد الخاصة بكل مجتمع تمنح المشرفين تحكمًا دقيقًا في جودة المناقشات منذ اليوم الأول.
موجزات المواضيع
تجميع المجتمعات ذات الصلة في مواضيع والسماح للمستخدمين بمتابعة مجالات الاهتمام بأكملها بدلاً من الاشتراك في المجتمعات واحدًا تلو الآخر.
التصويت والردود المتسلسلة
تعليقات متسلسلة مألوفة على غرار Reddit مع تصويت إيجابي وسلبي وخيارات فرز متعددة لترتيب المناقشات.
API مدمج
واجهة برمجة تطبيقات ألفا المتوافقة مع عملاء Lemmy تتيح للمستخدمين التصفح والنشر من تطبيقات الجوال والكمبيوتر المكتبي التابعة لجهات خارجية والموجودة بالفعل في النظام البيئي.
مكدس بايثون خفيف الوزن
تعمل Flask وPostgreSQL وRedis وCelery بكفاءة على أجهزة VPS متواضعة، مما يترك مجالاً لنمو المجتمع دون تكاليف بنية تحتية.
لماذا تشغّل PieFed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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